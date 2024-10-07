為節後爆量交易備戰 上交所、深交所進行壓力測試

鉅亨網編輯林羿君 綜合報導 2024-10-07 10:35

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中國十一連假即將結束，為了迎接投資人悶了 7 天的「熱情」，上交所與深交所於周一 (7 日) 進行壓力測試，確保系統能夠應對假期後開市的大量交易，避免再度發生 9 月底的當機事件。

中國政府 9 月下旬開始宣布一連串振興經濟政策，令股市大漲，投資人信心全都回來了，上證綜合指數在短短一週內從 2700 多點衝上 3300 點，創逾 1 年新高。

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陸媒報導，今年十一長假，全中國最忙的當屬券商，除了證券營業部忙著拉新開戶，IT 部門開發測試人員和維運團隊大部分都放棄了假期，為業務擴容和測試等做準備。

據悉，市場行情的火爆，持續吸引增量資金繼續入場。整個十一假期，幾乎所有的券商都在推行 7*24 小時開戶業務，給新入場開戶進行開戶審核和給存量客戶開通兩融業務權限等。

中國結算也於 10 月 6 日起提前開放統一帳戶平台和身分資訊核查系統以及開通各項業務權限，以應對假期間海量的開戶申請和業務權限申請。 「為避免節後第一個交易日開庭權限系統擁堵，建議客戶朋友及早提交權限申請。」相關券商負責人表示。

投資人的熱情和交易量大增，也對資本市場資訊科技、基礎設施帶來更大壓力。因此除了經紀業務部門，IT 部門可謂這次長假假期最忙碌的一群。

華南一位券商 IT 工程師透露，為了交易所測試和開始前檢查，券商 IT 部門幾乎都在加班，且公司每天都安排 IT 人員值班，以保障系統運作穩定以及應答營業部業務諮詢的問題。

中國股市明 (8) 日將在國慶長假後恢復交易，知名經濟學家任澤平上周五 (4 日) 預測 A 股可能出現「開盤即收盤」現象，意指一開盤便漲停，隨後沒有太大的波動。