A股狂飆 十一節後還有68家上市企業將發「紅包」

鉅亨網編輯林羿君 綜合報導 2024-10-04 13:10

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A 股狂飆，上市公司也積極籌備回購、分紅。十一假期後，部分投資人將迎來上市公司發放的配息「紅包」。

根據上市公司公告統計，自 9 月 23 日以來，有 88 家 A 股上市公司發布了 2024 年半年度權益分配實施公告，部分公司分紅已在於節前實施完畢，還有 68 家公司將現金股利發放日定於在十一假期後的 10 月 8 日至 15 日。

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例如，方正證券 (601901-CN) 、華鑫股份 (600621-CN) 、紅塔證券 (601236-CN) 、五礦資本 (600390-CN) 將於國慶日後進行中期分紅，現金紅利發放日為 10 月 11 日。上述 4 家上市券商合計派發現金紅利金額約人民幣 8.15 億元。

長期來看，現金股利將成為投資人分享經濟成長紅利的「新管道」。業內人士表示，上市公司積極分紅不僅增加了投資人的參與感，而且即時向市場傳遞了公司獲利能力和財務健康的訊號，有利於提振投資人信心，從而進一步促進資本市場的資金流動和活力。

此外，近期 A 股上市公司頻頻出手回購股票。據悉，十一長假前一日有超過 50 家 A 股上市公司揭露了回購股份的最新進展。

東財 choice 數據顯示，今年前三季度，共有 1,987 家 A 股公司實施回購，累計金額約人民幣 1,368.66 億元，較去年同期增幅約 158%。去年同期，A 股公司實施回購金額約人民幣 530.47 億元。

招商證券研發指出，自 2024 年以來，A 股上市公司回購規模明顯成長，且以市值管理為目的的回購增加。分產業來看，偏成長風格的板塊更傾向回購股票。年初以來電子、醫藥生物、電力設備等產業回購金額較多。