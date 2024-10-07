靠低價衡行全球 Temu用戶量年內可望超越亞馬遜

鉅亨網編輯林羿君 綜合報導 2024-10-07 11:10

‌



全球通膨壓力山大，低價商品更加受到消費者喜愛，因此中國跨境電商平台 Temu 正在席捲全球，據統計，其應用程式 (APP) 的使用者數量已達到亞馬遜 (AMZN-US) 用戶數量的 91%，預計今年內可能超越亞馬遜。

專家指出，許多國家都認為這些來自中國的低價商品正在對中小企業構成威脅，因此考慮制定相關監管措施。

‌



日本媒體報導，Temu 自 2022 年 9 月推出服務以來，一直保持快速成長，根據 Sensor Tower 數據分析指出，8 月份 Temu 的 APP 用戶數亮在主要電商平台中名列第三，且已達到亞馬遜用戶數量的 91%，預計年內就可能超過已創立 30 年的亞馬遜。

比較各國的使用者更傾向使用 Temu 或亞馬遜的結果發現，在 84 個國家和地區中，有 53 個國家的用戶更支持 Temu。尤其在歐洲，30 個國家中有 28 個國家的使用者更喜歡 Temu。

Temu 能在全球市場風生水起的最主要原因就是「極致低價」，平台銷售大量非品牌商品，盡可能減少中間流通環節，進而抑制價格上漲。

在向海外出口時，Temu 利用各地低價商品免稅的關稅機制來控制本，達成將中國的低價商品以幾乎原價銷往海外市場的商業模式。

此外，Temu 有別於亞馬遜建立自有倉儲網絡，採取「直送」給消費者的模式，進一步降低庫存管理費，壓低價格。

除了商品本身低價，Temu 也頻繁實施宣傳稱高達 10 折的折扣活動，並透過 APP 每天多次推播通知，提供限時優惠，刺激用戶打開應用程式消費。

Temu 也投入高昂的廣告費，在臉書、Instagram 等管道投放廣告，進一步擴大品牌曝光度。數據顯示，去年前 11 個月 Temu 的廣告支出年增高達 10 倍，全年在美國的行銷費用更逼近 30 億美元。