業外挹注 新光鋼上半年自結稅前盈餘年增127%
鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-07-29 20:18
新光鋼 (2031-TW) 今 (29) 日公告第二季自結損益，受惠業外挹注，稅前盈餘 14.69 億元，季增 80.6%，年增 211%；上半年稅前盈餘 22.83 億元，年增 127%。
新光鋼第二季營收 36.67 億元，季增 5.9%、年增 2.7%；營業利益 7551.5 萬元，季減 56.1%、年減 13.1%；營益率 2.1%，季減 2.9 個百分點、年減 0.4 個百分點。
累計新光鋼上半年營收 71.36 億元，年減 4.9%、營業利益 2.47 億元，年減 48.8%、營益率 3.5%，年減 3 個百分點。
新光鋼表示，國際鋼鐵景氣在需求端，受惠於通貨膨脹緩解，各國央行可能於 2024 年實施較寬鬆之貨幣政策與世界各國為因應極端氣候而將持續投入創新、永續之基礎建設，此兩大部分將支撐全球用鋼需求量。
新光鋼表示，將全力參與爭取商機，再結合管理能力、加工技術，今年營業目標訂為 50 萬公噸鋼材，高於去年的 48 萬噸。
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