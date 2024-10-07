葉門胡塞：英美聯軍發動15次空襲

鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-10-07 09:00

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葉門叛軍胡塞上周五（4 日）晚間發表聲明，稱當天英美聯軍對葉門多地發動空襲，其中對薩那發動了 4 次空襲，對荷台達省發動了 7 次空襲，對扎馬爾省發動了 1 次空襲。

當天英美聯軍對葉門西南部貝達省也發動了 3 次空襲，英美聯軍計至少對葉門多地發動了 15 次空襲。

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胡塞表示，美英空襲不會阻止他們繼續抵抗的決心，胡塞會繼續保衛葉門，並將繼續展開軍事行動，直至以色列結束對加薩地帶和黎巴嫩的侵略。

此外，有當地目擊者稱，由胡塞控制的葉門首都薩那市中心軍事設施遭戰機轟炸。

美國中央司令部上周五表示，葉門薩那時間上周五 17 時左右，襲擊胡塞控制區的 15 個目標。

去年 10 月以哈戰爭爆發以來，胡塞使用無人機和飛彈，襲擊紅海和亞丁灣水域的目標，要求以色列停止在加薩地帶的軍事行動。