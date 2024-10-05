〈能源盤後〉市場聚焦以伊事態發展 原油收高 周漲逾9%

鉅亨網編譯許家華 2024-10-05 06:05

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原油期貨周五 (4 日) 收高，在本周初伊朗對以色列發動飛彈攻擊後，中東緊張局勢更甚，Brent 原油和 WTI 原油價格本周均漲逾 9%。

能源商品價格

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11 月交割的西德州中質原油 (WTI) 期貨價格上漲 67 美分或 0.9%，收每桶 74.38 美元，周漲幅為 9.1%，創 2023 年 3 月 31 日止的當周以來最大單周漲幅。

12 月交割的 Brent 原油期貨價格上漲上漲 43 美分或近 0.6%，收每桶 78.05 美元，周漲幅同為 9.1%，為 2022 年 10 月 7 日止的當周以來最大單周漲幅。

11 月交割汽油期貨價格上漲近 0.2%，收每加侖 2.10 美元。本周上漲 8.8%。

11 月交割熱燃油期貨價格上漲 0.8%，收每加侖 2.31 美元。本周上漲 7.5%。

11 月交割天然氣價格下跌 3.9%，收每百萬 Btu 2.85 美元，本周下跌近 1.7%。

市場驅動力

OPIS 全球能源分析主管 Tom Kloza 表示，周五是「領頭羊日，因為它是周末前最後一次回補投機性空頭或多頭部位的機會，這通常反映出價格的沃土。」

本周 Brent 原油和 WTI 原油價格本周均漲 9.1%。周四這兩種原油價格均漲逾 5%，推動今年價格上漲。媒體詢問拜登總統，美國是否會支持以色列襲擊伊朗石油設施，拜登稱政府「正在討論此問題」，此回應激勵原油價格擴大漲幅。

然而，拜登周五在白宮簡報時表示，如果他是以色列，他會考慮除了襲擊伊朗油田之外的其他選擇。

瑞訊銀行高級分析師 Ipek Ozkardeskaya 表示，以色列「針對伊朗石油基礎設施的可能性肯定會引起全世界的關注，並給油價帶來可觀的提振。」

「上行潛力顯然存在，緊張局勢升級再加上伊朗供應減少的威脅，應可讓石油多頭有更多理由擴大其長倉，但很重要一點是，地緣政治緊張局勢帶來的漲幅遲早會回落。」

《華爾街日報》周五報導伊朗武裝部隊總參謀部承諾，如果伊朗領土受到襲擊，將「廣泛、全面地摧毀」以色列境內的基礎設施。

然而，與周四相比，周五油價漲幅要小得多。

「收益轉瞬即逝，最有可能的結果是局勢緊張，但伊朗出口基礎設施不會受到損害。」就機率而言，石油「正在接近可能的頂部——Brent 原油價格可能達 80 美元 / 桶」

「大多數交易公司與被動和主動投資者不願意像 2022 年烏克蘭入侵後那樣追高石油基準。」Kloza 說。