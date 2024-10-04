鉅亨速報 - Factset 最新調查：西方石油(OXY-US)EPS預估下修至3.33元，預估目標價為65.00元
鉅亨網新聞中心 2024-10-04 20:15
根據FactSet最新調查，共26位分析師，對西方石油(OXY-US)做出2024年EPS預估：中位數由3.41元下修至3.33元，其中最高估值4.4元，最低估值2.48元，預估目標價為65.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|4.4(4.4)
|8.74
|7.09
|4.36
|最低值
|2.48(2.48)
|1.1
|1.52
|2.82
|平均值
|3.4(3.43)
|3.68
|4.07
|3.84
|中位數
|3.33(3.41)
|3.78
|4.05
|4.35
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|288.36億
|326.73億
|330.20億
|295.99億
|最低值
|252.26億
|235.25億
|249.74億
|295.99億
|平均值
|277.05億
|293.68億
|298.04億
|295.99億
|中位數
|277.10億
|299.04億
|312.03億
|295.99億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|-1.22
|-17.06
|1.58
|12.40
|3.90
|營業收入
|186.96億
|171.38億
|259.62億
|362.53億
|283.31億
詳細資訊請看美股內頁：
西方石油(OXY-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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