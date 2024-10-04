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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：西方石油(OXY-US)EPS預估下修至3.33元，預估目標價為65.00元

鉅亨網新聞中心 2024-10-04 20:15


根據FactSet最新調查，共26位分析師，對西方石油(OXY-US)做出2024年EPS預估：中位數由3.41元下修至3.33元，其中最高估值4.4元，最低估值2.48元，預估目標價為65.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值4.4(4.4)8.747.094.36
最低值2.48(2.48)1.11.522.82
平均值3.4(3.43)3.684.073.84
中位數3.33(3.41)3.784.054.35

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值288.36億326.73億330.20億295.99億
最低值252.26億235.25億249.74億295.99億
平均值277.05億293.68億298.04億295.99億
中位數277.10億299.04億312.03億295.99億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS-1.22-17.061.5812.403.90
營業收入186.96億171.38億259.62億362.53億283.31億

詳細資訊請看美股內頁：
西方石油(OXY-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSOXY

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