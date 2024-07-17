鉅亨速報 - Factset 最新調查：森科能源公司(SU-US)EPS預估下修至3.78元，預估目標價為44.08元。
鉅亨網新聞中心 2024-07-17 02:15
根據FactSet最新調查，共13位分析師，對森科能源公司(SU-US)做出2024年EPS預估：中位數由3.89元下修至3.78元，其中最高估值4.59元，最低估值3.54元，預估目標價為44.08元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|4.59(4.59)
|5.94
|5.76
|8.29
|最低值
|3.54(3.54)
|3.05
|2.91
|3.29
|平均值
|3.97(3.98)
|4
|4.14
|5.23
|中位數
|3.78(3.89)
|4.14
|3.66
|4.11
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|413.66億
|432.17億
|438.97億
|344.33億
|最低值
|330.50億
|240.03億
|248.38億
|248.44億
|平均值
|377.22億
|366.32億
|353.11億
|296.38億
|中位數
|374.03億
|365.03億
|345.17億
|296.38億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|1.40
|-2.11
|2.21
|5.02
|4.70
|營業收入
|288.97億
|183.87億
|312.12億
|448.10億
|363.73億
詳細資訊請看美股內頁：
森科能源公司(SU-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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