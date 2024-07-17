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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：森科能源公司(SU-US)EPS預估下修至3.78元，預估目標價為44.08元。

鉅亨網新聞中心 2024-07-17 02:15

根據FactSet最新調查，共13位分析師，對森科能源公司(SU-US)做出2024年EPS預估：中位數由3.89元下修至3.78元，其中最高估值4.59元，最低估值3.54元，預估目標價為44.08元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值4.59(4.59)5.945.768.29
最低值3.54(3.54)3.052.913.29
平均值3.97(3.98)44.145.23
中位數3.78(3.89)4.143.664.11

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值413.66億432.17億438.97億344.33億
最低值330.50億240.03億248.38億248.44億
平均值377.22億366.32億353.11億296.38億
中位數374.03億365.03億345.17億296.38億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS1.40-2.112.215.024.70
營業收入288.97億183.87億312.12億448.10億363.73億

詳細資訊請看美股內頁：
森科能源公司(SU-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSSU

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