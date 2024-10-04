Q4作夢行情啟動，營收沒起色是機會

永誠資產管理處 2024-10-04 19:35

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時序進入第四季，在即將公布 9 月營收後，市場對於大多公司前三季的獲利預估，將大致有了心理定見，而 11 月中的 Q3 財報公布完畢後，也將進入較長時間的財報空窗期；在此段期間通常為所謂的作夢行情發酵時期，因缺乏了短期的財務數據公布，剛好又進入了會計年度的轉換期，新一年的成長機會成了市場資金更加關注之焦點。

在作夢行情中，已發生的基本面利多大多對於股價不會有太大激勵效果，因此若有因為營運強勁而股價先行反映上漲之標的，反而漲多後較容易失去進一步動能。反之，若近期營運業績表現相對平淡，但明年有較大想像空間之標的，就有了更多股價發酵空間。

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以 6438 迅得為例，今年度僅 7 月及 9 月營收為年增，雖 9 月營收不差，也是今年次高而已，非屬已見到明顯成長動能之個股，但近期股價表現異常剽悍。籌碼成了最主要因素，近期短期籌碼及大資金水位籌碼明顯增加，成為股價短期飆升之催化劑，但也要有相關利多得以拉抬才容易吸引市場追價資金。

年 Q2 時筆者曾分享，自動化設備廠迅得，應用領域以 IC 載板及 PCB 為大宗，整體產業相當成熟，算是設備廠之中利潤率較低的廠商，而半導體業務在去年佔比上達到倍數成長，接近四分之一比重，也成為了後續市場關注的焦點。

7 月中上旬時其透過重訊發表了桃園廠房出售的動作，雖對其業外收益部分，認為非恆常性業績部分不會對股價有太多激勵效應；但若有提前賣場入帳，其桃園新廠的量產時程也有望提前，同時泰國廠部分在明年順利穩定提供產品，將得以搭上諸多科技廠前往東南亞設廠之商機，也成為未來的營運動能。先前提及，迅得過去是穩定年賺 8.5~10 塊錢的公司，在股價約百元上下長時間整理時，本就具備相對合理便宜的價值，在目前營運仍受到壓抑，股價相對其於半導體設備股處於較落後的位階時，顯現了在這作夢行情啟動的時間點，朝這類型” 股價尚未明顯反應利多題材、短期營運未繳出漂亮成績、明年具備不差的轉機或成長動能” 標的，應有不錯的研究價值。

（文章來源：永誠資產管理處 江太壹分析師）

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