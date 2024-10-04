鄭泰克功成身退 許舒博重掌台灣人壽董事長

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-10-04 17:55

‌



中信金 (2891-TW) 子公司台灣人壽董事會今 (4) 日通過高層人事案，全體董事一致推舉副董事許舒博接任董事長，原董事長鄭泰克功成身退，由許舒博持續帶領台灣人壽壯大版圖，這也是許舒博暌違十年，重新擔任台灣人壽董座一職。

新任董事長許舒博於台灣人壽服務逾 10 年，合併前為原台灣人壽董事長，2016 年台壽納入中信集團版圖後，以副董事長協助三屆董事長推動政策，對公司業務相當熟稔。

‌



對外曾任 6 年壽險公會理事長、連任 2 屆中華民國全國商業總會理事長，以其豐富金融保險專業及厚實的政商人脈，搭起保險業、產業與政府的溝通橋樑，不僅代表業界提出建言，同時協助主管機關推動保險改革、促進國家整體經濟發展。未來將持續帶領台壽創新業務發展、精進公司治理，達成華人地區保險服務的第一品牌。

鄭泰克服務中國信託逾 48 年，歷任中國信託資融董事長，中信金控代理總經理、中信金控風險長及授信長、中信銀行全球風險總管理處總處長等職，為集團建置風險管理系統、優化風控效能，讓中信金控及各子公司安心開展核心業務。