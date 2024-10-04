蔡明忠看電價調漲 「政府勇敢面對電力問題是好事」

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-10-04 17:49

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富邦集團董事長蔡明忠今 (4) 日出席第五屆「蔡萬才台灣貢獻獎」頒獎典禮，對於電價調整議題，他直言，政府勇敢面對電力問題，這是好事，也是因應全球暖化與能源危機的必經之路；蔡明忠談及近期台股表現，認為 AI 產業助攻台灣經濟，基本面仍未看壞。

經濟部日前公布，最新電價調整將於 10/16 上路，工業用電平均調漲 12.5%，民生電價則凍漲。蔡明忠直言，台灣原本就是一個電價結構長期不合理的地方，政府在這幾年才有勇氣進行調整，也許是累積太久沒調整，才會讓民眾短期內感到不適應的問題。

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不過，蔡明忠認為，政府可以勇敢面對電力的問題，或是艱難的電力供應，「這是好的事情」，這也是因應全球暖化與能源危機的必經之路。

蔡明忠呼籲全民共同關注節能減碳，不是只想說電價要漲了、口袋荷包受損，而是每一個人要想怎麼節能省電，每省下一度電，對台灣或全世界都會有幫助。

蔡明忠並喊話政府，應在永續概念的教育多做一點，把節電與發電變成全民社會的運動，那麼長期電力穩定就不會是一個問題。