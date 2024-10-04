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鉅亨速報

營收速報 - 亞光(3019)9月營收21.85億元年增率高達36.71％

鉅亨網新聞中心 2024-10-04 15:15


亞光(3019-TW)今天公告2024年9月營收為新台幣21.85億元，年增率36.71%，月增率-9.6%。

今年1-9月累計營收為167.30億元，累計年增率28.68%。

最新價為113元，近5日股價下跌-4.2%，相關光 電 業上漲0.65%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：-22518 張
  • 外資買賣超：-22233 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：-285 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
24/9 21.85億 37% -10%
24/8 24.17億 54% 9%
24/7 22.25億 44% 5%
24/6 21.10億 40% 11%
24/5 18.96億 27% 18%
24/4 16.07億 10% -2%

亞光(3019-TW) 所屬產業為光電業，主要業務為照相機、距離計、攝影機、望遠鏡、顯微鏡、複印機。傳真機、光碟機用光學鏡片及光學鏡片組合體之製造。、加工與外銷等。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

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台股台股營收營收速報9月營收亞光

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