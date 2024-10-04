鉅亨速報 - Factset 最新調查：長榮(2603-TW)EPS預估上修至61.64元，預估目標價為229元
鉅亨網新聞中心 2024-10-04 16:10
根據FactSet最新調查，共10位分析師，對長榮(2603-TW)做出2024年EPS預估：中位數由60.93元上修至61.64元，其中最高估值72.24元，最低估值29.29元，預估目標價為229元。
市場預估EPS
|預估值
|2024年(前值)
|2025年
|2026年
|最高值
|72.24(72.24)
|57.39
|34.2
|最低值
|29.29(29.29)
|11.36
|18.09
|平均值
|58.67(58)
|34.43
|26.15
|中位數
|61.64(60.93)
|34.4
|26.15
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|499,891,000
|524,359,000
|383,563,370
|最低值
|374,431,700
|325,196,460
|288,013,890
|平均值
|452,631,270
|395,818,510
|341,776,750
|中位數
|456,207,000
|379,552,770
|353,753,000
歷史獲利表現
|項目
|2023年
|2022年
|2021年
|2020年
|EPS
|16.7
|87.07
|45.57
|5.06
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|276,714,825
|627,283,761
|489,406,832
|207,077,912
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2603/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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