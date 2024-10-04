以色列報復伊朗在即？拜登罕見透露 油價朝逾一年多最大周線漲幅邁進

鉅亨網編譯陳韋廷 綜合報導 2024-10-04 15:08

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連 3 日走漲的國際油價今 (4) 日持穩表現，朝周線 8% 漲幅邁進，主要受到中東緊張局勢不斷升級，以色列可能很快將報復伊朗周二 (1 日) 的飛彈攻擊且美國正在討論此事。伊朗是產油大國，中東緊張局勢加劇令交易商擔心石油供應中斷。

《路透社》與《CNN）等外媒報導，拜登周四 (3 日) 在離開白宮前接受記者採訪時被問及是否支援以色列攻擊伊朗石油設施時，美國總統拜登周四 (3 日) 回答說：「我們正在討論這個問題。」五角大廈則表示，正在與以色列官員討論以方對伊朗飛彈攻擊可能採取的回應，但拒絕透露細節。

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在周四飆漲 5% 後，布蘭特原油期貨 (BRENT) 今日在每桶 78 美元之下震盪表現，西德州中質原油價格也徘徊在 74 美元附近。

由於敵對行動升級增加中東石油供應恐中斷的可能性，國際油價本周飆升約 8%，創去年初以來的最大單周漲幅紀錄。

一名美國知情官員在周四稍晚也向《CNN》表示，美國不相信以色列已決定好如何回應，另有一名美國官員告訴《半島電視台》，拜登建議以色列避免襲擊伊朗民用基礎設施，包括石油設施，並敦促以色列在回應時避免引發全面的地區戰爭。

拜登周四晚間結束到颶風受災地區勘災後也說：「我不相信會爆發全面戰爭，我認為我們可以避免它。我認為我們可以避免這種情況，但還有很多事情要做。」

伊朗是石油生產大國，也是石油輸出國組織 (OPEC) 成員，石油日產量約為 320 萬桶，佔全球產量的 3%。以色列官員持續威脅打擊伊朗石油設施，導致全球油價持續攀升。

新加坡瑞穗銀行亞洲經濟與戰略主管 Vishnu Varathan 表示，人們擔心以色列會瞄準伊朗的石油生產能力，從而打擊伊朗的要害，目前雖然油價飆漲，但可能還沒有完全對全面戰爭進行定價。

SPI 資產管理公司合夥人 Stephen Innes 警告說：「若以色列瞄準伊朗的經濟命脈，真正的戰火將會到來。」StoneX 集團石油分析師 Alex Hodes 周四也在研究報告中預測，若以色列對伊朗石油設施發動攻擊，今年第四季油價恐接近每桶 78 至 80 美元。

就在國際社會擔憂石油供應風險之際，有三名消息人士周四向《路透社》透露，波灣國家和伊朗部長出席了在卡達主辦的亞洲國家會議。兩名消息人士稱，波灣國家試圖向伊朗保證他們會在衝突中保持中立，因為擔心進一步的衝突升級可能威脅到海灣的石油設施。