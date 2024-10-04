與「龍」同行！中國資產夯外資競相掃貨 避險基金報酬率至少25%起跳

鉅亨網編譯陳韋廷 2024-10-04 13:54

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越來越多的跡象顯示，中國股市強彈正讓全球投資組合配置方向發生轉變，不少外資正將資金撤離日韓與東南亞市場來搶搭這波順風車，這一現象可能意味著追逐中國資產，正成為亞太乃至全球市場市場最新的潮流。

《財聯社》報導，日本股市今年初曾在突破逾 30 年高點後風生水起，印度股市也曾因經濟成長加快而迭創新高，東南亞市場在聯準會 (Fed) 降息後也一度受到提振，但如今風水輪流轉，新的全球市場風口似乎正與「龍」同行。

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隨著中國政府 0 上周宣佈一系列救市措施，MSCI 中國指數從近期低點上漲逾 30%，A 股跟港股成交量均在本週一 (9 月 30 日) 創歷史新高，有海外投資人在社群媒體上以富時中國 A50 指數期貨為例指出，中國股市在短短 7 天就消除 938 天的跌幅。

知情人士透露，中國股市在週一為止一周的瘋狂漲勢，已經給一些押注中國資產的避險基金帶來超過 25% 的報酬率。Triata Capital 中國基金上月飆升 44%，BlueCreek 中國基金亦高達 31%，雲啟資本中國基金也躍升 26%。

此外，高盛避險基金客戶上周對中國股票的凈買入，達到 2016 年該行主經紀商業務統計相關數據以來的最高紀錄。Mount Lucas Management 據悉也已經建立中國 ETF 的看漲頭部位。新加坡 GAO Capital 和南韓 Timefolio Asset Management 也在買入中國藍籌股。

需要明確的是，這種轉變仍還處於初始階段。新加坡 SGMC Capital Pte. 基金經理 Mohit Mirpuri 表示，雖然現在說還為時尚早，但從日本或印度市場轉向中國的論點是有道理的，當前趨勢難以忽視。 ”

儘管上漲一個多禮拜，但目前中國股票估值依然不算高，MSCI 中國指數的遠期本益比仍只有約 10.8 倍，低於過去五年 11.7 倍的平均水準。

BlueCreek 中國基金創辦人 Joseph Zhang Xiaogang 認為，中國市場估值仍很便宜，此前全球投資者對中國及其經濟的負面偏見太深，需要一些時間來改變偏見。他預測，中國政府的工具箱裡還有不少支持經濟的措施。

DataTrek 共同創辦人 Nicholas Colas 表示，從這個角度來看，鑒於中國股市在此前政策轉變后的表現，中國股票相對於美國大盤股肯定還有更大的上漲空間。

值得一提的是，在上周 A 股連日大漲之後，儘管中國股市眼下處於十一黃金周假期之中，但海外機構的看漲呼聲依然並未見停歇。

摩根士丹利週三 (2 日) 表示，中國政府未來幾周若宣佈更多的支持措施，中國股市可能進一步上漲 10% 至 15%。

15% 甚至不是當前市場最樂觀的預測。GaveKal Dragonomics 駐中國分析師 Thomas Gatley 就揚言，假若一切都按計劃推進，中國股市過去一周的狂飆突進可能只是「超級反彈」的序幕，最高漲幅可能達到 100%。

Gatley 指出，這波反彈能否持續很可能取決於中國決策層能否推出國際投資人期待的貨幣和財政刺激的組合拳。假設貨幣、財政和直接托市政策真能落實到位，基本可以保證股市將繼續上漲。

Lotus Peak Capital 駐新加坡合夥人 Nicolas Amstutz 也說，中國未來的環境有利於專注於阿爾法的投資策略。