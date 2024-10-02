錢不休假！日韓跌香港漲局面持續 中國券商黃金周不休假為節後A股續漲作準備

鉅亨網編譯陳韋廷 2024-10-02 14:11

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隨著中國採取更多刺激措施來幫助房地產行業，香港股市今 (2) 日在亞洲股市中領漲，延續過去幾天中國資產走漲、日韓資產下跌的局面。

自聯準會 (Fed) 上月降息後，國際遊資流出美國尋找更好的掙錢機會，主要有中國、日本、韓國、印度、越南等選項，其中僅中國被低估的，跌了很長時間、泡沫最少，因此最近可以明顯看到國際遊資減持日韓資產、增持人民幣資產的跡象。

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在中國國內，錢正在流出發燒了 1 年多的債市，像是中金所兩個主力國債期貨近來顯然遭到大舉拋售。中國債市此前很牛，即便中國人民銀行 (央行) 多次喊話，甚至出手拋售國債都不管用。

但 A 股一火，房市一回暖，投資人便撤離資金，把銀行裡的錢（包括定期、銀行理財等）轉入股市，甚至有人把此前換的美元，重新換回人民幣。

目前各大券商，新開戶、轉資金的爆了單，許多券商黃金周不放假來方便民眾籌到資金、轉帳到券商，為國慶長假後 A 股的繼續大漲做準備。

最近幾天的港股無疑是史上關注度最高的，A 股股民「無股可炒」，只能盯住港股的走勢，預判黃金周假期過後自己的 A 股可以漲多少。

港股今日也持續「瘋牛」行情，市場三大股指集體走強且都創出階段高點，恒生指數 (HSI) 盤中漲 6%，恒生中國企業指數漲 7.21%，恒生科技指數表現最強，半日漲 8.72%。

在業內機構看來，近期南向資金動向顯示內外資均看好港股的長期配置價值，港股在中期內有可能延續上漲行情，當前中短線投資者可增加風險偏好，長期投資者仍建議配置一定的具有強現金流能力的防禦型類股。