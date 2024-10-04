軟銀孫正義：很快就會誕生AI管家 AI普及將提前三年

鉅亨網編輯林羿君 綜合報導 2024-10-04 11:20

‌



軟銀台中銀大發基金集團創始人孫正義描繪了一個較為積極的 AI 普及時間表，他預期不久的將來就會誕生 AI 管家。

孫正義 3 日在一個企業客戶年度論壇上表示，人工智慧很快就能監測家庭成員的健康狀況、必要時聯繫醫生、進行購物和預約、評估最佳投資方案以及輔導幼兒。

‌



他將通用 AI 的實現時間提前到未來 2 至 3 年，這也是 OpenAI、Meta 和谷歌等公司的長期目標。

他表示自己曾向 OpenAI 最新的 ChatGPT 模型 o1 提出一些棘手問題，試圖難倒 AI，但在 45 秒內得到了不錯的回答，包括如何將儲蓄賬戶增加到 1 億日元，以及如何延長電動車電池的續航里程等。

「人類大腦由大約 100 萬億個突觸連接組成，這個數量不會變，而生成式 AI 正以驚人的速度創建新的突觸」，孫正義說。

據悉，手握巨額現金的軟銀在 OpenAI 最新一輪 66 億美元的融資中投資了 5 億美元，該輪融資對這家人工智慧領軍企業的估值達到 1570 億美元。孫正義在演講中沒有提及這筆投資，但他稱讚了 OpenAI 最新的 ChatGPT 模型 o1，稱其具備模仿人類推理的能力。

孫正義領導日本最大的科技投資公司，已經投資了數百家新創公司以及利用人工智慧開發新技術和服務的公司。在過去幾年，他始終樂觀人工智慧前景，並警告如果不擁抱即將到來的 AI 革命，就可能落後。

孫正義說，「我們可以設計懂得情感的人工智慧個人助手，可以給你幸福感」他還表示，「超級人工智慧可以讓你變得快樂」。