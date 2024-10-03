鉅亨速報 - Factset 最新調查：華邦電(2344-TW)EPS預估上修至0.89元，預估目標價為30元

美9月小非農新增就業人數超預期升至14.3萬 結束連5個月放緩局面

〈美股早盤〉中東緊張局勢令投資人不安 主要指數開低

趁陸股未開市搶先卡位？南方科創板50盤中「提前」暴漲超234%

來得早不如來得巧 長聯科技IPO首日暴漲1700% 成最強新股