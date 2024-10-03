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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：華邦電(2344-TW)EPS預估上修至0.89元，預估目標價為30元

鉅亨網新聞中心 2024-10-03 12:10


根據FactSet最新調查，共7位分析師，對華邦電(2344-TW)做出2024年EPS預估：中位數由0.89元上修至0.89元，其中最高估值1.24元，最低估值0.68元，預估目標價為30元。

市場預估EPS

預估值2024年(前值)2025年2026年
最高值1.24(1.24)2.950.83
最低值0.68(0.62)0.860.83
平均值0.98(0.93)2.260.83
中位數0.89(0.89)2.390.83

市場預估營收


預估值
(單位：新台幣千元)		2024年2025年2026年
最高值90,332,820116,087,000130,942,700
最低值87,183,36093,925,000130,942,700
平均值88,397,030107,036,370130,942,700
中位數88,052,000107,521,960130,942,700

歷史獲利表現

項目2023年2022年2021年2020年
EPS-0.293.253.420.33
營業收入
(單位：新台幣千元)		75,006,07894,529,79099,569,92460,683,171

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2344/financials/ratios

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

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台股市場預估eps

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