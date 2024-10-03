鉅亨速報 - Factset 最新調查：華邦電(2344-TW)EPS預估上修至0.89元，預估目標價為30元
鉅亨網新聞中心 2024-10-03 12:10
根據FactSet最新調查，共7位分析師，對華邦電(2344-TW)做出2024年EPS預估：中位數由0.89元上修至0.89元，其中最高估值1.24元，最低估值0.68元，預估目標價為30元。
市場預估EPS
|預估值
|2024年(前值)
|2025年
|2026年
|最高值
|1.24(1.24)
|2.95
|0.83
|最低值
|0.68(0.62)
|0.86
|0.83
|平均值
|0.98(0.93)
|2.26
|0.83
|中位數
|0.89(0.89)
|2.39
|0.83
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|90,332,820
|116,087,000
|130,942,700
|最低值
|87,183,360
|93,925,000
|130,942,700
|平均值
|88,397,030
|107,036,370
|130,942,700
|中位數
|88,052,000
|107,521,960
|130,942,700
歷史獲利表現
|項目
|2023年
|2022年
|2021年
|2020年
|EPS
|-0.29
|3.25
|3.42
|0.33
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|75,006,078
|94,529,790
|99,569,924
|60,683,171
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2344/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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