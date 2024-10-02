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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：耐吉(NKE-US)EPS預估下修至2.88元，預估目標價為95.00元

鉅亨網新聞中心 2024-10-02 16:15


根據FactSet最新調查，共34位分析師，對耐吉(NKE-US)做出2025年EPS預估：中位數由3.03元下修至2.88元，其中最高估值3.77元，最低估值2.5元，預估目標價為95.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值3.77(3.77)3.994.754.37
最低值2.5(2.71)2.52.474.18
平均值2.93(3.06)3.353.774.28
中位數2.88(3.03)3.363.734.28

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值500.00億535.00億570.00億601.99億
最低值468.19億468.79億466.70億551.39億
平均值481.97億503.45億533.84億576.69億
中位數480.55億502.52億535.16億576.69億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS1.633.643.833.273.76
營業收入374.20億444.93億467.92億511.91億513.86億

詳細資訊請看美股內頁：
耐吉(NKE-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSNKE

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