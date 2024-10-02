鉅亨速報 - Factset 最新調查：耐吉(NKE-US)EPS預估下修至2.88元，預估目標價為95.00元
鉅亨網新聞中心 2024-10-02 16:15
根據FactSet最新調查，共34位分析師，對耐吉(NKE-US)做出2025年EPS預估：中位數由3.03元下修至2.88元，其中最高估值3.77元，最低估值2.5元，預估目標價為95.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|3.77(3.77)
|3.99
|4.75
|4.37
|最低值
|2.5(2.71)
|2.5
|2.47
|4.18
|平均值
|2.93(3.06)
|3.35
|3.77
|4.28
|中位數
|2.88(3.03)
|3.36
|3.73
|4.28
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|500.00億
|535.00億
|570.00億
|601.99億
|最低值
|468.19億
|468.79億
|466.70億
|551.39億
|平均值
|481.97億
|503.45億
|533.84億
|576.69億
|中位數
|480.55億
|502.52億
|535.16億
|576.69億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|1.63
|3.64
|3.83
|3.27
|3.76
|營業收入
|374.20億
|444.93億
|467.92億
|511.91億
|513.86億
詳細資訊請看美股內頁：
耐吉(NKE-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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