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鉅亨速報

外匯速報 - 紐元/美元(NZDUSD) 大跌1.17%，報0.627元

鉅亨網新聞中心 2024-10-02 01:10


截至台北時間02日01:10，紐元/美元下跌0.0074點跌幅達1.17%，暫報0.627點。

歷史漲跌幅

  • 近 1 月：+1.52%
  • 近 1 週：+1.26%
  • 近 3 月：+4.27%
  • 近 6 月：+6.14%
  • 今年以來：+0.35%

紐元/美元近90天正相關的前3貨幣對


  • 澳元/美元相關性0.83，本日下跌0.69%
  • 英鎊/美元相關性0.69，本日下跌0.88%
  • 歐元/美元相關性0.59，本日下跌0.74%

紐元/美元近90天負相關的前3貨幣對

  • 美元/挪威克朗相關性-0.73，本日下跌1.02%
  • 美元/瑞典克朗相關性-0.73，本日下跌1.4%
  • 美元/新加坡幣相關性-0.66，本日下跌0.38%

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紐元/美元0.628-1.01%
澳元/美元0.6883-0.43%
英鎊/美元1.3284-0.63%
歐元/美元1.1067-0.61%

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