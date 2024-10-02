外匯速報 - 紐元/美元(NZDUSD) 大跌1.17%，報0.627元
鉅亨網新聞中心 2024-10-02 01:10
截至台北時間02日01:10，紐元/美元下跌0.0074點跌幅達1.17%，暫報0.627點。
歷史漲跌幅
- 近 1 月：+1.52%
- 近 1 週：+1.26%
- 近 3 月：+4.27%
- 近 6 月：+6.14%
- 今年以來：+0.35%
紐元/美元近90天正相關的前3貨幣對
紐元/美元近90天負相關的前3貨幣對
- 美元/挪威克朗相關性-0.73，本日下跌1.02%
- 美元/瑞典克朗相關性-0.73，本日下跌1.4%
- 美元/新加坡幣相關性-0.66，本日下跌0.38%
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