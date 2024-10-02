外匯速報 - 美元/挪威克朗(USDNOK) 大漲1.05%，報10.6272元
鉅亨網新聞中心 2024-10-02 00:50
截至台北時間02日00:50，美元/挪威克朗上漲0.11點漲幅達1.05%，暫報10.6272點。
歷史漲跌幅
- 近 1 月：-0.73%
- 近 1 週：+0.33%
- 近 3 月：-1.38%
- 近 6 月：-2.76%
- 今年以來：+3.85%
美元/挪威克朗近90天正相關的前3貨幣對
- 美元/瑞典克朗相關性0.77，本日上漲1.41%
- 美元/新加坡幣相關性0.63，本日上漲0.38%
- 美元/加幣相關性0.56，本日上漲0.16%
美元/挪威克朗近90天負相關的前3貨幣對
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