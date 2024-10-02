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鉅亨速報

外匯速報 - 美元/挪威克朗(USDNOK) 大漲1.05%，報10.6272元

鉅亨網新聞中心 2024-10-02 00:50


截至台北時間02日00:50，美元/挪威克朗上漲0.11點漲幅達1.05%，暫報10.6272點。

歷史漲跌幅

  • 近 1 月：-0.73%
  • 近 1 週：+0.33%
  • 近 3 月：-1.38%
  • 近 6 月：-2.76%
  • 今年以來：+3.85%

美元/挪威克朗近90天正相關的前3貨幣對


  • 美元/瑞典克朗相關性0.77，本日上漲1.41%
  • 美元/新加坡幣相關性0.63，本日上漲0.38%
  • 美元/加幣相關性0.56，本日上漲0.16%

美元/挪威克朗近90天負相關的前3貨幣對

  • 紐元/美元相關性-0.73，本日上漲1.1%
  • 澳元/美元相關性-0.68，本日上漲0.65%
  • 歐元/美元相關性-0.62，本日上漲0.76%

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加幣/美元0.74110.24%
紐元/美元0.628-1.01%
澳元/美元0.688-0.48%
歐元/美元1.1069-0.59%

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