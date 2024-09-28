〈能源盤後〉原油自兩周低點小幅反彈 但OPEC+增產前景 仍令周線跌約4%

鉅亨網編譯許家華 2024-09-28 06:25

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原油期貨周五收高，小幅收復本周因 OPEC + 預計年底增產而引起的跌幅。中國本周推出疫情大流行以來最激進的經濟刺激方案，但交易者仍質疑其成效。

能源商品價格

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11 月交割的西德州中質原油 (WTI) 期貨價格上漲 51 美分或近 0.8%，收每桶 68.18 美元，自前一日觸及的兩周低點反彈，但在連續收高兩周後，本周下跌約 4%。

11 月交割的 Brent 原油期貨價格上漲 38 美分或 0.5%，收每桶 71.98 美元，本周價格下跌 3.4%。

12 月交割的 Brent 原油期貨價格上漲 45 美分或 0.6%，收每桶 71.54 美元，這是交易最活躍的 Brent 原油期貨。

10 月交割汽油期貨價格上漲 0.4%，收每加侖 1.95 美元，本周收跌 4.1%。

10 月交割熱燃油期貨價格下跌 0.2%，收每加侖 2.13 美元，本周收跌 1.3%。

11 月交割天然氣價格上漲 5.4%，收每百萬 Btu 2.90 美元，本周漲幅 6.7%。

市場驅動力

英國《金融時報》周四報導，沙烏地阿拉伯致力於 12 月 1 日恢復增產以爭奪市占，即使這會導致油價下跌一段時間。此外，沙烏地阿拉伯準備放棄 100 美元的非官方原油價格目標，隨後原油周四出現拋售，當日跌至約兩周以來最低點。

沙烏地阿拉伯和 OPEC + 其他 7 個成員國於 9 月初宣布，推遲兩個月才撤除每日自願減產 220 萬桶的舉措，亦即自 12 月 (非原定的 10 月) 開始逐步增產。

Sevens Report Research 周五分析報告指出，沙烏地阿拉伯預期增產的時機實在太糟糕，因為最近經濟數據不穩定且經濟衰退不確定性不斷上升，令需求預期動搖，儘管事實上市場預計今年下半年將「軟著陸」。

他們表示，目前 WTI 今年最低收盤價略高於每桶 66 美元，「仍將是近期值得關注的關鍵技術水準，因為任何經濟健康狀況的負面消息均恐令石油承壓更甚。」

加拿大皇家銀行資本市場大宗商品研究主管 Helima Croft 表示，市場焦點將轉向下周舉行的 OPEC+ 聯合部長級監測委員會 (JMMC) 會議上，儘管會議不太可能發布任何重大公告。

她認為，油價走勢可能取決於生產過剩的伊拉克和哈薩克是否能讓產量恢復到指定的減產水準。「倘若這兩個生產國能明顯減產，沙烏地阿拉伯及其區域合作夥伴將堅守 6 月宣布的緩慢分段減產做法，但若這兩國不遵守規定，沙國與其夥伴可能會想更快結束自願減產舉措。」

價格期貨集團高階市場分析師 Phil Flynn 表示，OPEC 生產過剩國家正在努力克制制生產過剩，並兌現過去因生產過剩而許下的減產承諾。因此，對沙烏地阿拉伯來說，現在展開生產戰沒有任何意義。「雖然 12 月產量確實會增加，但隨著先前生產過剩的 OPEC 國家減產以補償，整體產量只會反映石油需求的季節性上升，而不會大幅增加全球石油庫存。」

他認為，產量淨增加可能僅 30 萬至 50 萬桶 / 日，「應會讓我們處於供應短缺狀態，不會導致全球石油庫存增加。」

天然氣

同時，天然氣期貨大幅收高。量子天然氣與電力服務公司總裁兼執行長 Beth Sewell 表示，目前未知的因素包括港口何時重新開放，以及颶風海倫帶來的強風、洪水和風暴潮造成了多少損失。

這場風暴於周四晚間登陸，為四級颶風。截至周五，內政部安全與環境執法局報告稱，該地區 24.29% 的石油生產和 18.46% 的天然氣生產因風暴而關閉。