如何自我療癒？玲廊滿藝個展「冶心」展現藝術的療癒力量

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-10-01 18:41

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統一 (1216-TW) 集團玲廊滿藝於台北時代寓所 1 樓交誼廳隆重舉辦 ZOE HSU 徐主音的個展「冶心 Mindfulness」。此次展覽以「心靈療癒」為核心，透過 ZOE HSU 徐主音獨特的創作視角，帶領觀眾進入一段充滿情感、感知與內省的旅程，並邀請王貞懿一同探索藝術如何成為心靈成長與治癒的力量。

在當代藝術中，「療癒」不僅僅是一個流行的話題，更是一種透過視覺、感官及心靈交融的體驗。從日本藝術家奈良美智的哀愁女孩到英國藝術家 Jon Burgerman 的童趣臉孔，這些作品無不喚起人們內心深處的情感共鳴。她的創作則彷彿打開了一道通往平行時空的門，透過溫暖的色調與充滿童心的角色，讓觀眾感受到一股包容的力量，回歸到自我的初心。

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ZOE HSU 徐主音的創作靈感來自生活中的片段與情感，她以細膩的筆觸描繪出兩位擬人化角色——「布丁」和「慕斯」。這兩個角色既有鮮明的個性，又透過不同的面向表達出人們在面對世界時的多重情緒：「布丁」充滿陽光、開朗直率，而「慕斯」則古靈精怪、害羞內向。這些角色帶出她對於生活的詮釋，也巧妙地影射出她多年來在藝術教育中的體悟——每個人都有不同的面貌，這些面貌正是內心最真實的投射。

展覽作品「泡在一起」、「意游未盡」、「紓醒」等，描繪了從放鬆到沉浸、再到甦醒的過程，讓觀者體驗到如同在溫泉中釋放壓力，最終找到心靈的舒適感。作品「會有彩虹」與「心上人」則以細膩的情感捕捉了小女孩對未來的期待與對愛的珍視，充滿著柔和的美感與溫暖的訊息。作品「我的世界都是你」、「Being loved」、「許一個願」等，用溫柔的筆觸描繪了被愛環抱的安心感與星空中綻放的美好願景。當觀眾與作品對視時，彷彿能感受到一股溫暖的力量滲透至心底，療癒內心的傷痕。

統一集團玲廊滿藝於台北時代寓所 1 樓交誼廳隆重舉辦 ZOE HSU 徐主音的個展「冶心 Mindfulness」。(圖：統一提供)

ZOE HSU 徐主音曾以大型抽象畫作聞名，後來逐漸轉向更具溫暖與治癒感的創作風格。她多年來從事藝術教育，作為一名「非常老師」，她透過藝術啟發學生，幫助他們找到自己的創作方向。這份熱情與愛，反映在她的創作中，不僅僅是對學生的陶冶，也是在這條藝術道路上自我心靈的療癒。此次展覽「冶心 Mindfulness」將持續至 2024 年 10 月 16 日，誠摯邀請所有對藝術與心靈成長有興趣的朋友前來參觀，共同感受 ZOE HSU 徐主音的創作魅力。