價格是王道？中國LiDAR廠用「高CP值」把美同業逼到死角

鉅亨網編輯林羿君 綜合報導 2024-10-01 17:21

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美國光學雷達 (LiDAR，簡稱光達) 企業曾經風光一時，近一兩年卻紛紛傳出破產、合併自救的消息，連「最後的希望」Luminar 股價也疲弱不堪，面臨下市的危機。反觀，中國學達企業卻因政府政策力挺，利用規模與技術壓低價格，強勢佔領全球光達市場。

受到自動車需求趨緩衝擊，美國自駕技術新創公司 LuminarLuminar 科技 (LAZR-US) 擴大裁員降低成本救營運，但治標不治本的方法不但沒有奏效，還陷入了退市危機。

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Luminar 9 月公佈最新數據，至今累計裁員比率已達三成，估計將產生 400 萬至 600 萬美元的現金支出，於第三季及第四季財報認列費用。

Luminar 股價持續受挫，今年來已大跌 76.85%。執行長執行長 Austin Russell 坦言，由於股價偏弱影響公司對外籌資，不得不啟動重組計畫。

美光達業最後的希望 也扛不住了？

這家曾經估值最高的光達公司，輝煌時期市值高達 120 億美元，如今已蒸發 96%，僅剩剩 4.5 億美元。

值得注意的是，Luminar 股價已經連續 17 個交易日跌破 1 美元，而且能挽回的時間已經不多了，因為前車之鑑歷歷在目。

光學雷達產業的老大哥 Ibeo、Quanergy 相繼破產，產業雙雄 Ouster Inc (OUST-US) 和 Velodyne Lidar Inc (VLDR-US) 也以全股票合併，Innoviz 年初裁員 13%，已接到那斯達克的退市風險提示，恐難翻身。

Luminar 彷彿成了歐美光學雷達產業最後的希望，那麼為何歐美光學企業會紛紛殞落？

光學雷達是透過發射雷射光束探測目標的位置、速度等特徵量的雷達系統，可以用於飛機、潛水艇、智慧汽車等多樣設備。

中國車載雷射雷達 全球市佔近九成

近年來中國政府在智慧製造、智慧交通、無人駕駛等領域推出了一系列政策，為光學雷達提供了廣闊的發展機會，也助其產業快速成長。

數據顯示，全球車載雷射雷達市佔率，中國廠商合計拿下 84%，且前三大都是中國企業。禾賽科技以 37% 的市佔率蟬聯了全球第一，速騰聚創以 21% 緊追在後，圖達通以 19% 列第三。

與歐美車廠主要在高價汽車上使用光學雷達不同，，中國光學雷達企業利用規模優勢和新技術來降低成本，並將光學雷達整合到更便宜的汽車上，從而促進並推動了技術的大幅降價和普及。

中國汽車廠商的這項措施也使得光學雷達的成本降低，2023 年中國光學雷達的價格已經低於 500 美元，相較之下，歐美光學雷達的平均售價仍在 700 至 1,000 美元之間。