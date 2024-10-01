「瘋牛」來了！三大指數集體暴走 A股罕見登央視新聞聯播

鉅亨網編譯鍾詠翔 綜合報導 2024-10-01 10:30

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中國《央視》新聞聯播周一（30 日）晚間以《A 股大漲 成交超過（人民幣，下同）2.6 兆創新高》為題，再次報導 A 股，報導時間近 40 秒。

新聞聯播提到，滬指周一收盤大漲 8.06%，深成指狂漲 10.67%，創業板指驟漲 15.36%。

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A 股全天成交量超過 2.6 兆元，創業板、科創 50、北證 50 等指數寫下史上最大漲幅，各大類股全面走高，券商、軟體、房地產等族群漲幅居前，個股呈普漲態勢，超過 700 檔股票漲停，2,700 檔漲幅超過 10%。

新聞聯播上次報導 A 股行情是在 2020 年 7 月 6 日，報導時長約 1 分 13 秒。當時新聞聯播提到，滬深指數開高走高，單邊上行，滬指漲近 6%，創兩年半新高，兩市成交量超過 1.5 兆，逾 200 檔個股漲停。

A 股火熱，中國網友直呼「瘋牛」來了：

「是的，這是牛市，而且是『瘋牛』，但瘋得過於離譜了。」

A 股周一開盤半小時，兩市成交額突破 1 兆元，半天時間突破 2 兆元，收盤 2.6 兆元，遠遠超過歷史牛市最巔峰紀錄，並且是一周前成交額的 5 倍左右。

滬指股票單日最多漲 10%，然後就會漲停，所有上市公司平均後大盤漲了 8.06%，意思就是幾乎所有股票都漲停了。

值得注意的是，A 股周一上午整個市場大面積漲停，但撐指數的巨無霸銀行股卻全是綠的，有人在瘋狂甩賣銀行股。

以中國銀行為例，開盤時就有人在猛買，把股價直線拉升到 + 2.26%，但隨後有人賣出巨量股票砸盤，直接把股價砸到了 - 2.26%，瞬間砸掉了接近 4.5% 的股價，然後一直死死壓制價格，直到下午資金四處溢出，買入銀行股的力量越來越強，實在壓不住了才放手。

行情火爆從開戶就開始了。中信建投表示，經紀業務客戶開戶、投資交易、資金轉入等各項數據均出現快速上升態勢，9 月 24 日以來，開戶量較 9 月日均暴增一倍左右。

與此同時，國泰君安、首創證券、中國銀河、廣發證券、東吳證券、湘財證券、中銀證券等券商均已迅速推出 App 下載和開戶推廣海報。

微信公眾號《環球老虎財經》說，有人形容，過去一周是航母原地掉頭。

可以說，「買買買」已成為共識，「自己人」趨之若鶩之際，外資也紛至沓來。知名避險基金大佬泰珀甚至喊出了「買入一切中國相關資產」。