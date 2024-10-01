全民瘋ETF 該不該跟？ 投資專家：布局全球ETF才是新顯學

鉅亨網新聞中心 2024-10-01 09:55

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近期 ETF 商品掀起全民的投資熱潮！根據金管會統計，截至 2024 年 6 月底，台灣共有 238 檔證券投資信託 ETF，市場規模達新臺幣 5 兆 2,918 億元，規模已為亞洲市場第三大。

ETF 具有分散風險、投資成本低及交易透明等優點，加上產品多樣化，可全球佈局，吸引許多第一次購買的投資人，用小額資金擁有多樣投資，且對於新手或沒時間研究金融市場的人來說，一樣能輕鬆上手無負擔！

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ETF 選擇多，資產布局宜分散

兆豐銀行表示，近幾年台灣 ETＦ市場規模蓬勃發展，其中高股息 ETF 除享有固定配息的現金流，亦有機會獲得資本利得，深得投資人青睐。但專家提醒，若僅投入單一市場，當面臨地緣政治或國際經濟局勢動盪時，市場波動相對較高，可能造成投資風險過度集中的疑慮，因此建議追求穩定收益的投資人可布局全球型 ETF，以更有效地降低單一市場的風險。

ETF 搭配資產配置的優勢

觀察過去 10 年全球 ETF 資產管理規模以跳躍式成長，累計成長率近 600%，同期間全球共同基金僅成長約 80%，顯示 ETF 已成為重要的資產配置理財工具之一。

「雞蛋不要放在同一籃子裡」，兆豐銀行強調資產配置的重要性，並建議投資人透過分散風險的方式進行投資。簡單來說，由於不同類型資產在風險與報酬表現上並不相同，透過適當的資產配置，可以提高整體投資組合的績效表現，同時依據個別投資人的風險承受能力、財務目標和投資期間進行投資組合規劃，在追求收益的同時，也能有效管理風險。

兆豐攜手晨星推出機器人理財 ETF 投資平台

兆豐銀行看準國人對 ETF 的投資熱潮，於 2024 年 8 月 2７日推出全新的機器人理財 ETF 投資平台，與全球領先的獨立第三方投資研究機構「晨星 (Morningstar) 」合作，透過約 300 多位權威專家團隊，結合大數據演算法，從全球市場中為投資人精挑細選８至 12 檔 ETF，按照不同的投資屬性，規劃適合的投資組合建議，讓投資人輕輕鬆鬆就能一鍵買入一籃子全球 ETF。

兆豐銀行機器人理財 ETF 投資模組的特色，以一手掌握全球優質資產為出發點，採用美國交易所掛牌、規模大且流動性佳的 ETF 為標的，投資含蓋美國、歐洲、日本、台灣等地區的優質企業; 同時為了強化理財規劃績效表現，投資組合首次加入兩大利器：主題式 ETF 和主動式 ETF。主題式 ETF 以高成長為核心，追蹤具備增長潛力的企業股票；主動式 ETF 由專業團隊運作，透過靈活的策略調整，相較於被動追蹤指數的 ETF，主動式 ETF 更能靈活應對瞬息萬變的市場，有機會為投資人創造更多的報酬，因此在這兩項利器的相輔相成下，將為傳統被動式投資組合添加投資動能，有望提升整體績效表現。

此外，機器人理財 ETF 投資平台也會因應市場狀況每半年進行再平衡機制，為投資人調整投資組合配置，以達到分散投資、降低風險的目的。

兆豐銀行機器人理財 ETF 平台，投資門檻最低只要美金 100 元，免收申購手續費，讓小資族也能以低門檻方式搭上全球 ETF 市場的投資列車。

本文所提供之資料僅供參考，並未誘導及鼓勵相關人士買賣任何內文所涉及之金融商品。任何人據此等資料而做出或改變投資策略，須自行承擔結果，投資一定有風險，ETF 投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，本文由兆豐銀行贊助。

兆豐銀行機器人理財 ETF 投資平台操作流程

步驟一：點選立即登入

步驟二：選擇登入方式

步驟三：選擇ＥＴＦ投資

步驟四：選擇投資目標及投資年限偏好

步驟五：申購資訊確認

步驟六：完成委託交易