中國一線大城全部出手 北京壓軸 深夜宣布房市新政

鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-10-01 09:00

‌



中國一線大城全部出手，繼上海、廣州、深圳之後，北京也宣布了房市新政，10 月 1 日起上路。

據《財聯社》報導，北京市住房城鄉建設委、市財政局、人民銀行北京市分行、國家金融監管總局北京監管局、國家稅務總局北京市稅務局、北京住房公積金管理中心等 6 部門，周一（30 日）晚間聯合印發《關於進一步優化調整本市房地產相關政策的通知》。

‌



通知內容包括：落實降低存量房貸利率政策、下調個人住宅貸款最低首付款比率、加大住宅公積金貸款支持力度、調減非京籍家庭購房社保或個稅繳納年限、調整通州區住宅限購政策、及時取消普通住宅和非普通住宅標準、加快建構房地產發展新模式。

北京再次鬆綁備受關注的限購政策，縮短非京籍家庭購房所需繳納社保或個稅年限。

對非京籍家庭購買五環內房子的，社保或個稅繳納年限由「購房之日前連續繳納滿 5 年及以上」調減為「購房之日前連續繳納滿 3 年及以上」；購買五環外房子的，進一步調減為「購房之日前連續繳納滿 2 年及以上」。而符合北京市經濟社會發展需要的高層次和急需緊缺人才購房，規定是「購房之日前連續繳納滿 1 年及以上」。

北京取消通州區限購政策的「特殊待遇」，與北京市限購政策保持統一。居民家庭購買通州區物件，按全市統一政策執行。

信貸方面，北京將降低存量房貸利率，引導商業銀行穩妥有序將存量房貸利率降至新發放貸款利率附近，減輕購房人房貸利息負擔。

北京還下調了房貸首付款比例，將商業性個人住宅貸款首套房貸最低首付款比例由不低於 20% 下調至不低於 15%，二套房貸由不低於 35%（購買五環內住宅）、不低於 30%（購買五環外住宅）統一調低至不低於 20%。

此外，北京還取消了「豪宅稅」，將按照國家工作部署，及時取消普通住宅和非普通住宅標準。

「北京提出政策相對謹慎，本次限購政策也是全國一線城市中最後一個抬出的。相比上海及深圳政策，北京對限購調整幅度相對小，限購年限門檻相比其他城市也要高一些。」中原地產首席分析師張大偉表示。

從政策力度看，相較於其他一線城市，北京的政策力度相對謹慎，並未調整增值稅年限。由此，張大偉認為，北京的限購政策預料還有調整空間。

「整體看，北京首付比例明顯降低，有利於活躍市場。相比之前，降低首付比例獲益最大的是改善型需求，預計未來改善型市場有望率先回穩。」張大偉稱。

「這是北京從 2023 年 9 月以來的第 10 次房市政策寬鬆。」張大偉說，北京作為全國房地產市場最穩定的城市，從 2017 年開始的調控政策，抑制了市場非理性上漲，基本做到了「房住不炒」，但過於嚴格的政策措施，也誤傷了部分真實自住需求。

中原地產研究院的統計數據顯示，截至 9 月 29 日，北京二手房 9 月住宅網簽 12,331 套，預計全月在 1.3 萬套左右，接近最近 7 個月低點。

事實上，北京是最後一個鬆綁限購的一線城市，上海、深圳、廣州均已於周日調整限購政策。

廣州全面取消限購；深圳的核心區社保「3 改 1」，非核心區不需要社保，深圳還降低了首付比例，增值稅也從 5 年改為 2 年；上海修改了外環的限購範圍，社保「3 改 1」，增值稅「5 改 2」，並且取消了非普通住宅限制。

「一線城市快速跟進房市新政，是積極響應 9.26 政治局會議的具體表現，政策力度整體符合預期。預計 10 月各地房地產市場活躍度有望提升，也將進一步帶動全國房地產市場的修復，不過，若推動全國房地產市場全面止跌回穩，預計仍需要更多政策落地。」中指研究院政策研究總監陳文靜稱。

陳文靜認為，上海、深圳限制性政策依然擁有調整空間：例如，上海可全面取消外環外限購政策、降低外環內社保年限要求、放開 144 平方公尺以上大面段限購，深圳可全面取消限購等。