「滬七條」出爐首日：有房東連夜漲價 仲介忙到沒空吃飯

鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-10-01 10:00

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中國房市利好政策周日（29 日）晚間密集出爐，上海、深圳、廣州三大一線城市集體降低購房門檻和成本，房市步入空前政策寬鬆期。

「房東竟然第一時間跳價（人民幣，下同）50 萬！」周日晚間 10 時 30 分左右，上海市民王媛表示。

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約 1 小時前，即周日晚間 9 時 35 分，上海市住房保障和房屋管理局微信公眾號「房可圓」公布《關於進一步優化本市房地產市場政策措施的通知》，進一步降低了上海購房門檻和購房成本。

王媛說，她在二手房市場看房已經有一段時間了，最終屬意一套位於浦東錦繡路某小區、面積 110 多平方公尺的房子，與仲介、房東進入價格談判階段。這套房的單價在 12 萬元 / 平方公尺左右，總價超過 1,000 萬元。

周日下午，中國就有仲介放出消息，稱國慶假期前可能會有房市新政，王媛看中的這套房，突然新增了好幾位看房客。

到當天晚上房市新政出爐後，王媛接到仲介的電話，對方稱，房東基於市場預期，將在原有總價基礎上再漲價 50 萬元。

王媛一時慌了神：「市場到底會怎麼走？我該不該接受跳價，趕緊入手？」

她在仔細思考後，暫時冷靜了下來，拒絕了對方的跳價要求，並稱將在二手房市場再多觀望一陣。

據《第一財經》周一報導，上海中原地產首席分析師盧文曦表示，每當有房市新政出爐時，出現跳價現象也屬正常，這反映出市場情緒的爆發。

一位資深仲介人士說：「我手上也有幾個跳價的案例，不過我覺得這種不是誠心賣房，而是想試探價格。還有一種情況是置換的客戶，他已經有目標了，而目標房源有上漲可能，所以他賣房也會考慮漲價。漲價不會是市場主流，以現在的市場來看，仍需要盡力止跌，之後才能回升。」

總體來看，新政對二手房市場的活躍度提升立竿見影。

「我這個點還在店裡，非常忙。」周日晚間 23 時，房產仲介小文說道。

他表示，一方面，新政剛一出爐，就有之前猶豫不決的客戶來門市談判簽約，另一方面，門市也在布置國慶期間的全體加班安排。

「新政後的第一天，一定會忙碌，而接下來的一個月成交量，也肯定將非常活躍，對我們來說，國慶假期有得忙了。」小文表示，按照過往經驗，接下來最先上漲的還是掛牌量，因為有增值稅免徵年限「5 年改 2 年」政策，會有很多業主動掛牌賣房的念頭。