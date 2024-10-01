〈能源盤後〉市場押注供應過剩 原油收低 月線、季線均走低

鉅亨網編譯許家華 2024-10-01 05:55

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原油期貨周一 (30 日) 收低，當月、當季均下跌，係因主要石油生產商將在 12 月增產的預期承壓，且由於需求前景仍不確定，導致供應過剩。

然而，在以色列對貝魯特發動襲擊並殺死伊朗支持的真主黨領導人後，中東地區對全球的原油供應面臨風險，有助於縮限周一交易時間的油價跌幅。

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能源商品價格

11 月交割的西德州中質原油 (WTI) 期貨價格下跌 1 美分，收每桶 68.17 美元。根據道瓊市場數據，近月 WTI 本月下跌 7.3%，本季下跌 16.4%。

11 月交割的 Brent 原油期貨價格下跌 21 美分或 0.3%，收每桶 71.77 美元，該期貨今日收盤到期。根據道瓊市場數據，近月 Brent 本月下跌 8.9%，本季下跌 16.9%。

12 月交割的 Brent 原油期貨價格上漲 16 美分或 0.2%，收每桶 71.70 美元，這是交易最活躍的 Brent 原油期貨。

10 月交割汽油期貨價格上漲 0.5%，收每加侖 1.96 美元，但本月下跌 11.3%，本季下跌 22.4%，該期貨今日收盤到期。

10 月交割熱燃油期貨價格下跌不到 0.1%，收每加侖 2.13 美元，本月下跌 5.3%，本季下跌 15.3%，該期貨今日收盤到期。

11 月交割天然氣價格上漲 0.7%，收每百萬 Btu 2.92 美元，本月上漲 37.4%，本季上漲 12.4%。

市場驅動力

XS.com 高級市場分析師 Ernesto Di Giacomo 表示：「在新聞報導指出，OPEC + 自 12 月起將持續增產 18 萬桶 / 日的計畫，這加劇了是場對原油供應過剩的擔憂。此決定恐擴大供需失衡，給投資者帶來不確定性，並在短期內給價格帶來下行壓力。」

上周原油價格下跌，部分壓力來自《金融時報》所報導的消息，即消息人士透露，沙烏地阿拉伯準備在 12 月放棄自願減產，以奪回市佔。

然而，石油輸出國組織及其盟友 (即 OPEC+) 9 月初已表示，將自 12 月起按月逐步縮小 220 萬桶 / 日的減產規模。

儘管如此，Di Giacomo 表示，由於關鍵原油生產地區的地緣政治衝突，中東供應中斷的風險讓投資者保持「警覺」。

真主黨周六證實，其領導人 Hassan Nasrallah 已死在以色列的襲擊下，這是以色列近幾周對伊朗代理國發動的一連串襲擊中最新、最嚴重的一次。其他一些高階官員也在這次襲擊和周末隨後的襲擊中喪生。新聞報導指出，在伊朗支持的胡塞武装份子近日向特拉維夫 (Tel Aviv) 發射飛彈後，以色列也瞄準了葉門一處海港和發電廠。

ING 大宗商品策略師 Warren Peterson 和 Ewa Manthey 表示，「周末石油市場對中東事態發展的反應有些平靜。市場對該地區的緊張局勢越來越麻木，因為在衝突近一年之後，石油生產仍未受到影響。」

分析師寫道，焦點仍集中在伊朗：如果該國與以色列或美國發生更直接的對抗，市場將更明顯關注供應中斷的前景。同時，OPEC 坐擁大量閒置產能，這大大舒緩了市場的緊張情緒。

OPEC+ 聯合部長級監測委員會 (JMMC) 會議將於周三舉行，可能會提供一些生產計畫相關消息。

投資組合經理兼首席市場人士 Colin Cieszynski 表示，JMMC 會議可能對石油市場產生最大的潛在影響，因為交易員會關注「各國是否仍致力於減產，或者他們的團結是否出現裂痕」。