基本定了！越南擬投資逾21兆蓋南北高速鐵路 建設大單將花落誰家？

鉅亨網編譯陳韋廷 綜合報導 2024-09-30 11:52

‌



越南加快興建高鐵腳步，建設方案上周三 (25 日) 基本成型，將修建一條長達 1540 公里的南北高速鐵路，總投資額約 673.4 億美元(約 21.5 兆台幣)，設計時速 350 公里、共 23 站與 5 個貨運站，從首都河內出發，途經 20 個省市，終點為南部的胡志明市。

越南網路媒體《VnExpress》報導，越南交通運輸部將於 10 月向國會大會提交投資政策，根據該部提出的建設方案，南北高鐵預計在 2035 年建成。在上周三舉行的討論會議上，越南副總理陳紅河要求交通部為相關地方和企業提出特殊機制和政策。

‌



根據顧問公司測算，時速 350 公里的鐵路客流量將比時速 250 公里的鐵路高 12.5%，建設成本約高出 8 到 9%，資金來源來自中央政府預算（中期）、政府債券和地方捐款。

關於實施時程表，越南交通運輸部打算在獲國會通過後，於明、後年進行招標並選出國際顧問，並進行調查和編製可行性研究報告。2027 年底將開始土地清理，隨後將進行河內至榮市和芽庄至胡志明市鐵路段的建設招標和動工儀式。榮市至芽莊段的建設預計在 2028 年到 2029 年開始，目標是到 2035 年完成整條線路建設工作。

報導指出，越南高鐵有望滿足日益成長的運輸需求，優化和重組南北走廊的運輸市場份額，為越南社會經濟發展奠定基礎，加強國防和安全。

越南政府表示，迄今至少有中國、日本和南韓表示有興趣加入這個大型專案，越南政府也已提議向日韓政府借款來為其提供資金。