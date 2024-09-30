三大城市深夜發文 中國房市步入空前政策寬鬆期

鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-09-30 08:40

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中共中央政治局上周四（26 日）指示要調整住宅限購政策後，在四大一線城市中，上海、廣州、深圳周日連夜發布房市新政，回應市場關切，提振市場信心。

據《第一財經》周日報導，廣州率先全面取消限購，政策明確，本次限購政策調整後，本廣州市戶籍、非戶籍居民家庭和單身人士在廣州購買住房的，不再審核購房資格，不再限制購房套數。

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深圳周日稍晚也發布新政，調整分區住宅限購政策，規定深圳市戶籍居民家庭限購 2 套住房，本市戶籍成年單身族限購 1 套住房；非深圳市戶籍居民家庭及成年單身族群限購 1 套住房等。同時，首套房最低首付比率調整為 15%，二套房為 20%。

上海也調整了限購政策。具體來看，其一，縮短非滬籍居民購買外環外住宅所需繳納社保或個稅年限，從此前的「購房之日前連續繳納滿 3 年及以上」調減為「購房之日前連續繳納滿 1 年及以上」。

上海易居房地產研究院副院長嚴躍進表示，此舉有助於加快非滬籍居民取得購房資格，最近幾年新進入上海就業的人群能更快獲得購房資格，加快「來滬工作 - 繳納社保 - 購房安家」的節奏。

上海中原地產市場分析師盧文曦提到，1 年的時間非常短，尤其是剛需買家，「上車」已經非常容易。「現在外環以外的成交比重大約在 5～6 成區間運行，也就是說，大部分剛需產品在外環外。二者之間有非常高的契合度，可見這一政策是精準匹配供需關係。」

其二，上海提升了持《上海市居住證》且積分達到標準分值群體的購房待遇。持《上海市居住證》且積分達到標準分值、在上海市繳納社會保險或個人所得稅滿 3 年及以上的非上海市戶籍居民家庭，在購買住宅套數方面享滬籍居民家庭購房待遇。

盧文曦表示，這一政策照顧到了部分改善群體，對非滬籍家庭而言，可多買 1 套房子。過去非上海戶籍家庭的「房票」只有 1 張，無法釋放多買一套的需求。

此外，在首付比率下調方面，上海也作出詳細規定，顯著降低購房門檻和首付成本。具體來看，首套房最低首付款比重降為 15%，二套房降為 25%；實行差異化政策區域的則降為 20%。住宅公積金二套房貸最低首付款比率相應調整。

在盧文曦看來，二套房首付比率下降一成，進一步降低購房門檻，對改善需求者而言，有較高吸引力。