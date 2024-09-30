資金行情引爆！陸股上周爆大量狂漲 帶動ETF與基金強彈 單周收益率15%起跳
鉅亨網編譯陳韋廷 2024-09-30 08:37
在一連串超過預期的利多刺激下，中國股市自「924 新政」推出後強勢反彈，滬指連續收復 2800 點、2900 點、3000 點整數關卡，每日成交量連 3 天破兆人民幣，食品飲料、美容護理、非銀金融、房地產類股區間漲幅超 20%，香港恒生和國企指數亦強漲，恒生科技指數更猛漲逾 30%。
強勢反彈行情之下，權益類公募基金凈值也快速「回血」。根據 Wind 數據統計，主動權益類基金上周獲得逾 9.9% 的收益，逾 98% 獲得正收益，最猛區間漲幅超過 27%，劉彥春、張坤等知名基金經理人管理的基金漲幅居前。
若僅算權重比較高的偏股混合基金和普通股票型基金，上周平均漲幅達到 11.67%，基金經理人何琦管理的華泰柏瑞港股通時代機遇 A、華泰柏瑞新經濟滬港深 A 凈值表現較好，上周收益率分別達 27.43%、27.21%。
此外，李會忠管理的柏林伯元 A、龐文傑管理的北信瑞豐優選成長、唐忠管理的東財品質生活優選 A 等周線漲幅也超過 25%。
長城基金雷俊、工銀瑞信陳小鷺、景順長城劉彥春和韓文強、嘉實基金王貴重、滙豐晉信陸彬、交銀施羅德韓威俊、匯安許之捷、永贏基金李永興等多位主動權益基金經理旗下的產品凈值同樣大幅反彈，周線漲幅亦都達兩成以上。
規模最大的主動權益基金易方達藍籌精選也動了起來，上周凈值漲幅達 19.32%。此外，泉果趙詣管理的泉果旭源三年持有 A、匯添富胡昕煒管理的匯添富消費、蕭楠和王元春的易方達消費、中歐基金葛蘭管理的中歐醫療健康 A 等周線漲幅也都超過 15%。
這些百億人民幣規模的基金大幅反彈，主要因為佈局較多食品飲料、行業龍頭等，加上近期消費類股反彈勢猛，加上部分基金抓住港股反彈機會，凈值快速止跌反彈。
不僅主動權益基金紛紛反彈，股票 ETF 同樣集體反攻，940 多檔股票 ETF 上周平均收益率達 14.54%，更有 75 檔超過 20%，且經過上周大漲後，已有 545 檔今年以來實現正收益，佔所有股票 ETF 產品總數近六成。
從個別 ETF 來看，追蹤金融科技、食品飲料、券商的指數基金表現亮眼，其中博時金融科技 ETF、華寶中證金融科技主題 ETF 上周報酬率均超過 30%，華夏中證金融科技主題 ETF 也高達 29.77%，緊隨其後的是易方達中證香港證券投資主題 ETF 的 27.21% 收益率。
鵬華、華夏、招商、華寶、銀華、華安等旗下的食品飲料相關 ETF 上周收益率在 24% 到 27% 之間不等，華寶、華夏、南方、天弘、國泰、易方達、富國、匯添富等旗下證券相關 ETF 也出現 24% 以上的收益率。
談及後市，不少基金經理人認為權益市場配置價值凸顯。華安基金認為，權益市場配置價值顯現，尋找科技創新、紅利、內需消費、出海等投資機會。整體來看，支持經濟、穩定資本市場相關舉措有助於提振投資者信心。數位經濟、AI 跟半導體等產業發展將繼續帶動高品質發展，投資人可多關注回購政策利多、經營穩健有一定成長性和股息回報的龍頭公司。
中歐基金表示，市場有望在近期交易出新的方向，值得關注的可能在部分房地產和泛消費行業，以及煤炭、油氣、交運和公用事業等，而上半年備受關注的泛紅利概念在股價大幅調整後，重新具備吸引力。中長期來看，伴隨財報陸續公布，符合高 ROE 和具備 ROE 改善空間的企業有望獲得市場更多青睞。
景順長城投研團隊也建議關注三大方向，一是跌深反彈、估值修復機會，包括但不限於地產鏈、醫藥、部分消費品、傳媒等，其次是基本面已進入右側，三是建議關注部分前期跌幅較大但屬於主要寬基指數核心成份股的大盤股。
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