中國機構調研升溫 私募建議滿倉過節

鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-09-30 13:00

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中國密集利多不僅刺激了股民，也帶動了機構的調研熱情。

據《證券之星》周日（29 日）報導，在市場情緒帶動下，上周機構調研熱情迅速升溫。近一周機構調研個股數量超過 430 檔，較前一周大幅增長逾 30%。

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一般而言，機構調研往往是建倉的前置條件，有望成為機構潛在配置對象，值得關注。

從熱門標的來看，鼎泰高科成為近一周調研機構數量最多的股票，合計 190 家機構調研該公司，包括 48 家基金公司、41 家證券公司、17 家保險公司等。上周凱文教育也被百家以上機構調研。

上周獲券商良性評級的個股也不少，合計 64 家機構進行 403 次評級，共計 303 股被券商給予「買入型」評級，包括買入、增持、強烈推薦、推薦。

值得注意的是，周一是 A 股節前最後一個交易日，對於「持股還是持幣？」這一傳統問題，私募基金此次共識度較高。