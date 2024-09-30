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中國機構調研升溫 私募建議滿倉過節

鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-09-30 13:00

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中國密集利多不僅刺激了股民，也帶動了機構的調研熱情。（圖：Shutterstock）

中國密集利多不僅刺激了股民，也帶動了機構的調研熱情。

據《證券之星》周日（29 日）報導，在市場情緒帶動下，上周機構調研熱情迅速升溫。近一周機構調研個股數量超過 430 檔，較前一周大幅增長逾 30%。


一般而言，機構調研往往是建倉的前置條件，有望成為機構潛在配置對象，值得關注。

從熱門標的來看，鼎泰高科成為近一周調研機構數量最多的股票，合計 190 家機構調研該公司，包括 48 家基金公司、41 家證券公司、17 家保險公司等。上周凱文教育也被百家以上機構調研。

此外，道通科技 (688208-CN) 、譜尼測試 (300887-CN) 、中控技術 (688777-CN) 、思泉新材 (301489-CN) 、長安汽車 (000625-CN) 、宇瞳光學 (300790-CN) 、偉星股份 (002003-CN) 等接待了 50 家以上機構調研。

上周獲券商良性評級的個股也不少，合計 64 家機構進行 403 次評級，共計 303 股被券商給予「買入型」評級，包括買入、增持、強烈推薦、推薦。

熱門標的看，機構關注度最高的是繼峰股份 (603997-CN) ，共 13 家機構評級；其次，今世緣 (603369-CN) 有 12 家機構評級。顧家家居 (603816-CN) 、比亞迪 (002594-CN) 、梅花生物 (600873-CN) 、永輝超市 (601933-CN) 等均有 5 家以上機構評級，貴州茅台 (600519-CN) 、海天味業 (603288-CN) 、洽洽食品 (002557-CN) 等食品飲料股均有 3 家機構評級。

值得注意的是，周一是 A 股節前最後一個交易日，對於「持股還是持幣？」這一傳統問題，私募基金此次共識度較高。

私募排排網的調查結果顯示，65.82% 受訪私募建議重倉或滿倉持股過節，認為市場已顯露底部雛形，在政策面利多、信心改善的情況下，市場隨時可能展開反彈行情。

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道通科技31.3916.56%
譜尼測試8.2611.77%
海天味業47.979.52%
貴州茅台1718.95.51%
永輝超市3.6310.00%
梅花生物10.825.87%
比亞迪301.86.27%
顧家家居31.686.92%
今世緣51.539.99%
繼峰股份13.778.00%
偉星股份13.825.42%
宇瞳光學16.0213.78%
長安汽車14.828.81%
思泉新材72.612.80%
中控技術49.8110.20%
洽洽食品33.657.17%

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