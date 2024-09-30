穆迪跳級調降以色列債信評級 中東局勢朝失控加速

鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-09-30 09:30

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在中東局勢快速升級的背景下，國際信評機構穆迪上周五（27 日）宣布，調降以色列債信評級，這是今年來穆迪第二次下調評級，凸顯以色列多線推進軍事衝突帶來的經濟負擔問題。

值得一提的是，上周五並不是穆迪更新以色列評級的例行日程，所以，這是一次臨時調降。

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穆迪表示，將以色列評級從「A2」跳級調降至「Baa1」，維持負向展望。在穆迪的評級體系中，「Baa1」距離「垃圾級」只差 3 個檔次。

穆迪調降的理由很簡單。據《路透社》報導，穆迪說，主要原因是地緣政治風險顯著加劇，達到了非常高的水準，對以色列的信用在短期和長期內都產生了實質性負面影響。

以色列與黎巴嫩真主黨的衝突可能會更加激烈，同時加薩停火的可能性下降，導致以色列國內政治風險與地緣政治風險同步升高。

除了評級本身，調降速度也是另一個關注點。今年 2 月，穆迪剛剛將以色列評級從「A1」下調至「A2」，這是以色列史上首次信用評級被調降。隨後標普和惠譽也跟著調低以色列的評級。