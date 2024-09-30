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〈走進中國〉黃金熱潮下的落寞金店

鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-09-30 07:15

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黃金熱潮下的落寞金店。（圖：Shutterstock）

中秋節，本來應該是中國各大金店的熱銷旺季。

但很多店面並沒有往常絡繹不絕的人流。在武漢某商場內，一排金店只有稀稀落落幾個顧客，一些店員表示，客流量和業績大幅下滑。


實際上，今年上半年商家數據就已有所體現。今年 4～6 月，周大福零售值年降 20%，其中大陸零售值銳減 18.6%，香港、澳門及其他市場驟降 28.8%。

除了周大福，其他黃金飾品商家的日子也不好過。

六福集團今年 4～6 月的經營數據顯示，整體零售收入按年下滑 23%，其中港澳市場下降 31%，中國市場降 3%。

門市方面，六福集團在中國市場淨減少 102 間店鋪。

周生生公布的 2024 年上半年業績顯示，營業額和淨利潤雙降，上半年周生生新開 25 間分店，收掉 47 間分店，淨減少了 22 家。

黃金熱潮之下，為何這些黃金飾品商家的業績下滑？主要是因為消費市場的需求減少了。

中國黃金協會的統計數據顯示，今年上半年，過去一直表現較好的黃金首飾消費量，較一年前下降了 26.68%。

為何金價飆漲，現貨黃金的需求升溫，黃金飾品的需求反而下降了？

首先，要區分一個概念，現貨黃金黃金飾品是兩回事。

界面財經號「價值星球 Planet」指出，對金飾商家來說，現貨黃金是原料，相當於「麵粉」，要把它加工成「麵包」，形成品牌溢價。大多數金飾商家的金價都會比國際金價高 20%～30%，另外還要收加工費。

當現貨黃金上漲，就會導致金飾商家的「進貨」成本增加，這部分成本增加會進一步拉高金飾商品的售價。

問題是現在消費者都很理性和謹慎，當金飾商品超過一定價格，就不下單了。

說白了，買現貨黃金是投資，大家的預期很高。買黃金飾品是消費，不適合投資，所以大家的動力不是很足。

在今年 5 月股東大會上，周生生集團主席兼總經理周永成也表示，由於今年金價漲勢太急，制約消費意欲，今年銷售表現比預期差。

金飾商家說，今年來買金飾品的大多是剛需顧客，比如需要「三金」、「五金」的新婚夫婦，真正把金飾當投資的人非常少。

讓商家頭疼的是，還有相當一批要結婚的年輕人，甚至都不去金店買金飾品，反而直接去銀行買金條，再找人加工成首飾，加工費比金店更便宜。

這屆年輕人在買金這件事上，把省錢玩到極致了。

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