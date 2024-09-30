〈走進中國〉黃金熱潮下的落寞金店

鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-09-30 07:15

‌



中秋節，本來應該是中國各大金店的熱銷旺季。

但很多店面並沒有往常絡繹不絕的人流。在武漢某商場內，一排金店只有稀稀落落幾個顧客，一些店員表示，客流量和業績大幅下滑。

‌



實際上，今年上半年商家數據就已有所體現。今年 4～6 月，周大福零售值年降 20%，其中大陸零售值銳減 18.6%，香港、澳門及其他市場驟降 28.8%。

六福集團今年 4～6 月的經營數據顯示，整體零售收入按年下滑 23%，其中港澳市場下降 31%，中國市場降 3%。

門市方面，六福集團在中國市場淨減少 102 間店鋪。

周生生公布的 2024 年上半年業績顯示，營業額和淨利潤雙降，上半年周生生新開 25 間分店，收掉 47 間分店，淨減少了 22 家。

中國黃金協會的統計數據顯示，今年上半年，過去一直表現較好的黃金首飾消費量，較一年前下降了 26.68%。

首先，要區分一個概念，現貨黃金跟黃金飾品是兩回事。

當現貨黃金上漲，就會導致金飾商家的「進貨」成本增加，這部分成本增加會進一步拉高金飾商品的售價。

問題是現在消費者都很理性和謹慎，當金飾商品超過一定價格，就不下單了。

在今年 5 月股東大會上，周生生集團主席兼總經理周永成也表示，由於今年金價漲勢太急，制約消費意欲，今年銷售表現比預期差。

金飾商家說，今年來買金飾品的大多是剛需顧客，比如需要「三金」、「五金」的新婚夫婦，真正把金飾當投資的人非常少。

讓商家頭疼的是，還有相當一批要結婚的年輕人，甚至都不去金店買金飾品，反而直接去銀行買金條，再找人加工成首飾，加工費比金店更便宜。