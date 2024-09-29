以色列宣布：發動大規模空襲 擊斃真主黨首腦納斯魯拉

鉅亨網編譯鍾詠翔 綜合外電 2024-09-29 07:50

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以色列軍方上周六（28 日）宣布，黎巴嫩真主黨領導人納斯魯拉（Hassan Nasrallah）在以軍對首都貝魯特的大規模空襲中身亡。

據《美聯社》報導，以軍聲稱，在真主黨於貝魯特南部達希耶區（Dahiyeh）總部開會時，發動精準空襲，擊斃納斯魯拉、真主黨南部戰線指揮官卡拉基等人。

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以色列軍方發言人修夏尼在社交平台 X 上宣布：「納斯魯拉已死」。據《法新社》報導，與真主黨關係密切的消息人士說，上周五晚起就找不到納斯魯拉。據《路透社》援引消息人士稱，空襲發生後，「真主黨高層處於失聯狀態」。

另據《CNN》報導，真主黨已發表聲明，證實納斯魯拉已被殺害，聲稱會繼續戰鬥，並對以色列發動新一輪火箭彈襲擊。

以軍戰機上周五對貝魯特南郊發動一連串空襲，這是去年 10 月以黎爆發衝突以來，以軍對貝魯特展開的最大規模空襲。黎巴嫩衛生部說，這場襲擊釀 6 死 91 傷，6 棟建築被夷為平地。

以色列長期視黎巴嫩真主黨為重大安全威脅，指稱伊朗經由敘利亞陸地走廊向真主黨輸送武器，威脅以色列國安。以色列軍隊與真主黨武裝曾於 2006 年 7 月至 8 月爆發大規模衝突，以軍一度攻入黎巴嫩。

以哈戰爭爆發以來，真主黨為策應巴勒斯坦極端組織哈瑪斯，向以色列境內發射火箭彈、炮彈、無人機，以軍則還以空襲和炮擊。

納斯魯拉 1960 年生於貝魯特郊區，16 歲前往伊拉克什葉派聖地納杰夫學習宗教，1982 年加入新成立的真主黨。

1992 年 2 月，真主黨時任領導人穆薩維在以軍空襲中被炸身亡，時年 31 歲的納斯魯拉，接任真主黨領導人，並擔任真主黨總書記至今。