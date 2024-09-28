〈熱門股〉中租-KY周漲12% 現增新股中籤1張現賺3萬8

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-09-28 11:40

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融資租賃公司中租 - KY(5871-TW) 受惠中國人行預告下猛藥救市，近期股價強勢反彈，單周漲幅達 12%，來到 163.5 元，創下逾 2 個月新高，耗時 2 個月終於完成填息；中租正在辦理現增，此次新股申購中籤率僅約 1%，下周一 (9/30) 即進行抽籤，以承銷價 125 元計算，抽中 1 張有機會現賺 3.8 萬元。

中租此次辦理現增發行新股 3.1 萬張，發行價每股 125 元，預估可募到 38.75 億元，將用於償還今年 12 月到期的第一次發行無擔保轉換公司債。

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中租自 9 月 24 日起一連三天辦理新股申購，當中僅有 2635 張對外承銷，不過，卻吸引高達 26 萬合格件數參與，使得中籤率降至 1.01%，將於 9 月 30 日抽籤。

中租今年營運承壓，主要受到中國大陸經濟不振、資產品質轉弱及對岸退稅問題影響，國內則有 BNPL 負面觀感干擾因素，使得股價一路走低，8 月初最低下探 134.5 元，為 2020 年 10 月中以來新低。

中租於 7/18 除息後，遲遲無法完成填息，但中國當局預告放水，市場認為將有助中租改善延滯率問題，近期股價展開強勁攻勢，27 日單日更強漲 7.57%，收在 163.5 元，成功收復半年線，填息達陣，外資單日敲進 9644 張。