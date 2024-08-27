中租強化中國、東協延滯案回收 不排斥評估併購拓市占

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-08-27 19:52

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中租 - KY(5871-TW) 今 (27) 日召開第二季法人說明會，公司表示，整體業務動能穩健成長，資產品質控制得宜，其中，中國新增延滯率維持在風險胃納中，東協受泰國影響而上升，將會加速延滯案催收；至於是否考慮在東南亞併購提升市占率，中租董事長陳鳳龍強調，向來不會排斥，但評估必須小心，目前尚無明確標的。

中租 - KY 上半年合併營收 507.46 億元、年增 7.34%，創同期新高，稅後純益 122.24 億元、年減 6.42%，仍創同期第三高，每股稅後純益 7.08 元。中租 - KY 表示，上半年獲利不如預期，主要受到中國大陸財政返還 (退稅) 較去年同期減少人民幣 2 億元，以及延滯增加因而提列較多信用減損。

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觀察中租三大市場第二季合併延滯率狀況，中國大陸自 4% 升至 4.1%，東協自 4.5% 升至 4.9% 影響，台灣則自 2.8% 降至 2.7%，整體來說，中租延滯率自 3.4% 升至 3.5%。

陳鳳龍表示，東協延滯率上升，主要因泰國總體環境不好，備抵損失有增加，由於公共設施預算較慢，這些延滯都有車輛擔保價值，會加速車輛取回，不過，東協有很多營運單位，除泰國外，馬來西亞、柬埔寨占比都滿高，這兩個地方都有改善，延滯率下降、獲利率提升。

中國大陸方面，陳鳳龍表示，第二季延滯率略微增加，但整體狀況仍在風險胃納量內，不過，整體經濟狀況還在停滯狀態，需要時間改善，因此有加強人力配置，加速案件回收，催收時間也會提前，只要逾期三天法律就會介入，希望從速度、金額上改善。