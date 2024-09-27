雲豹能源百位員工化身海洋清道夫 「撿」塑淨灘護地球

鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-09-27 18:53

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國內循環經濟永續發展整合集團雲豹能源 (6869-TW) 響應 2024 國際淨灘日，發揮永續實踐精神，今 (27) 日舉行「雲豹淨灘減海廢，守護海洋生態系」活動，總經理趙書閔及永續長暨發言人張建偉帶領下，串連南北上百位企業員工，分別在桃園市永安漁港北岸第二段、台南市安平觀夕平台兩處海岸線當起海洋清道夫，同心協力「撿」塑近 600 公斤廢棄物，以實體行動守護地球環境。

雲豹能元此次活動更邀請海外事業夥伴一同響應，Mike M Consenheim 為菲律賓商業及工業 (Commercial & Industrial, C&I) 太陽能領域最大公司 SolarNRG 的 CEO，今年雲豹能源與 SolarNRG 合資成立菲律賓子公司 SolarX，合作發展菲律賓太陽光電市場。

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Mike M Consenheim 表示，身為地球公民一員，守護環境不分國籍、不分你我，第一次來台灣就參與淨灘活動，也是他的淨灘初體驗，深刻感受雲豹能源投入永續的熱忱，期待將這股熱情帶回菲律賓，讓更多人加入環保減碳行列。

雲豹能源連續第二年響應淨灘行動，員工拿起夾子與垃圾袋，彎下腰撿拾塑膠罐、寶特瓶、廢棄漁網，甚至大型鐵桶等各類海洋垃圾，活動更結合海洋生態教育，讓員工深入理解廢棄物對大海環境衝擊，從中建立生態保育與大自然和諧共好觀念。

總經理趙書閔表示，集團因永續而生，發揮強強聯手精神，跨界串連事業夥伴積極投入永續低碳、減塑環保各項行動。今年從世界關燈日響應節能減碳、世界地球日於旗下職籃隊主場舉行千人大型減塑主題日，到國際淨灘日動員百位員工淨灘，皆符合企業永續核心價值，也為地球永續發展帶來具體貢獻、傳遞減塑新希望。