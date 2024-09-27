〈台幣〉日元領軍暴升 放量勁揚收31.688元創逾半年新高

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-09-27 18:59

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熱錢回流亞洲，日元率先發動攻勢，主要受到石破茂將成為下一任日本首相的激勵，加上出口商拋匯助攻，新台幣兌美元今 (27) 日同步強升，一口氣衝破 31.8、31.7 元兩道關卡，終場收在 31.688 元，升值 1.57 角，創下逾半年新高，台北及元太外匯市場總成交金額放大至 23.315 億美元。

新台幣兌美元今天以 31.81 元開盤，最高觸及 31.664 元，一度升值多達 1.81 角，出口商月底都會有例行性的拋匯需求，今天量能明顯放大，外資賣匯力道也比前二日強勁，成為兩股推升新台幣走勢的最大勢力。

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不過，新台幣升值幅度過於猛烈，引來央行介入調節，因此，終場以 31.688 元， 升值 1.57 角，升幅不如日元、韓元強勁。

新台幣兌美元本周累計升值 2.74 角或 0.86%，周線連 2 升。

中國人行今天正式官宣，推出救市措施，不過，人民幣先前已經反映利多，匯率表現轉淡，然而，日本執政黨選擇石破茂成為下一任黨魁，將成為下一任首相，這一出人意料的結果逆轉了日元走勢，日元由原本貶向 146，在石破茂當選後回升到 143 附近。