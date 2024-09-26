〈台幣〉終止連2升轉趨觀望 匯銀：人民幣7關口何時突破成指標

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-09-26 18:32

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新台幣兌美元匯率今 (26) 日終止連 2 升，呈現股匯不同調，雖然外資早上匯入，但投信下午又匯出買美元，兩股力道抵銷之下，終場微貶 0.5 分，收在 31.845 元，台北及元太外匯市場總成交值略縮至 17.92 億美元。匯銀人士分析，人民幣中間價逐步往 7 關口靠攏，接下來可聚焦何時正式突破，具有指標性意義，屆時可望帶動一波資金流向主要亞幣。

新台幣兌美元今天以 31.87 元開盤，最高來到 31.83 元、最低 31.905 元。外匯交易員指出，早上外資偏向匯入，但下午投信進場買美元，前兩天外資匯入比較多，今天量能略見下滑；出口商方面，前兩天都有陸續拋匯，今天量能相對較少，不過，下午在投信美元買盤出來後，有見到出口商也進場拋匯，進口商則偏向觀望。

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央行方面，外匯交易員表示，央行樂見市場供需決定價格走勢，並無過多干預，近日只有在升值幅度太快時稍加調節緩和，以及提供流動性。

9 月結束前還有最後 2 個交易日，預期出口商仍有部分拋匯需求，可望為新台幣匯率提供支撐，不過，目前市場偏向觀望，短期來看，國際盤休息，暫無重大影響因素，預估新台幣匯率偏向區間震盪，大約在 31.800-31.950 元之間盤整。

觀察新台幣近期走勢，在美國公布降息前夕，外資多已提前布局，股匯也都有所反映，新台幣前二日主要受到中國人行預告降準、降息激勵，亞幣同步走揚，不過，今天升值之路放緩，主要因市場態度轉趨觀望，要觀察中國政策作多動能是否能延續，並進一步帶動經濟成長轉佳。