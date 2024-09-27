佳世達祭庫藏股將滿月 買回1.72萬張執行率44%

鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-09-27 18:38

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佳世達 (2352-TW) 執行庫藏股近 1 個月，今 (27) 日公告，累計已斥資 6.36 億元，買回 1.72 萬張庫藏股，執行率近 44%，每股買回均價約 36.88 元。佳世達今日上漲 0.5 元或 1.34%，收 38 元，自公告執行庫藏股至今，波段漲幅約 6%。

佳世達 8 月 30 日自 10 月 29 日擬買回 3.93 萬張庫藏股，買回區間價格 35 元至 45 元，公司股價低於區間價格下限，將繼續買回。佳世達說明，此次買回股權目的為維護公司信用及股東權益，買回股份占公司已發行股份 2%。

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而佳世達在 9 月 12 日已斥資 3.13 億元買回 8639 張、13 日至 27 日再斥資 3.23 億元買回 8629 張，合計執行至今買回股份累積總金額 6.36 億元，買回股份股份數量 1.72 萬張，占公司已發行股份 2%。