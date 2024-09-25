佳世達董座：AI時代須掌握成功三要素 台灣急起直追要「軟硬通吃」

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-09-25 20:33

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佳世達集團 (2352-TW) 董事長陳其宏今（25）日指出 AI 時代的 3 大發展要素，台灣過去在硬體很強，是「吃硬不吃軟」，相較印度「吃軟不吃硬」，在軟體發展相對偏弱，比不上印度；但在未來 Edge AI 應用才是關鍵，無論是政府與企業都該急起直追、迎頭趕上，才能搭上這股 AI 熱潮。

陳其宏上午於台灣女董事協會舉辦的「 2024 剛柔並濟大未來」論壇致詞表示，AI 時代的成功有三要素，第一要素是 Data，且必須是海量資料（大數據），要互通互享才能有 power，所以格式要統一，才能串連對接。舉例如台大醫院和長庚醫院的雲端資料無法互通，因為格式不同，希望這兩家公立、私人醫院能率先做起，帶動各醫院的資料上雲，讓民眾在各個醫院就醫的資料能互連對接，達到真正 Data-mining 的價值和力量，讓大數據產生加大加乘的力量。

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第二是算力（Computing power），「雲端」發展必須要有很強的硬體和軟體，才有強大的算力，同時包括是「雲」和「端」(edge computing) 兩邊的算力，誰能夠掌控算力，就能夠在這場賽事中獲勝，如 Nvidia, AMD 等都是算力的贏家，再者在散熱解決方案，包括氣冷、水冷等，這些台灣已做得很好，在算力已取得優勢。

第三是演算法（軟體），AI 的發展主要靠軟體，才能讓它發展到比人類更聰明的程度，但過去台灣較重視硬體，因為我們「吃硬不吃軟」，但印度這方面就很強，因為過去它是「 吃軟不吃硬」。但在未來 Edge AI 應用才是關鍵，台灣無論是政府與企業都該急起直遠、迎頭趕上，才能及時抓住這股 AI 熱潮。

在 ESG 方面，陳其宏分享，佳世達在同業排名第三，作為上市櫃公司要得到投資者青睞，首先應先努力爭取成為 DJSI, MSCI 推薦的概念股，目前佳世達採取「345」的減碳目標，「3」是在 2030 前減碳 30%，與政府的目標一致；「4」在 2040 年達到 RE100，意即使用 100% 再生能源；「5」則是在 2050 年達到「淨零」目標。