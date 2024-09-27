外資買超246億元偏愛面板雙虎及原物料股 連7買1536億元
鉅亨網記者張欽發 台北 2024-09-27 17:09
台股今 (27) 日終場大盤收跌 36.02 點，跌幅 0.16%，收在 22822.79 點，成交值 4231.16 億元；三大法人同步站在買方，合計買超達 295.64 億元，外資加碼標的除友達 (2409-TW) 及群創 (3481-TW) 面板雙虎之外，並包括中鋼 (2002-TW)、台塑 (1301-TW) 及台泥 (1101-TW) 等原物料類股。
觀察三大法人今天籌碼動向，外資買超 246.9 億元；自營商買超 45.19 億元；投信買超 3.55 億元，合計共買超 295.64 億元。外資自 9/19 以來連續 7 個交易日買超台股共 1536 億元，也使得 9 月以來的賣超縮減至 546 億元。
同時，新台幣兌美元匯率 27 日以 31.688 元作收、升值 1.57 角，成交金額 17.43 億美元。上午新台幣以 31.810 元開出，盤中最高 31.664 元，最低 31.810 元。
9 月 27 日期貨市場方面，外資交易淨口數爲多單 818 口，未平倉合約口數淨爲空單 36237 口。
今天集中市場外資買超較多的個股爲，群創、中鋼、中石化、華新、新光金、陽明、台泥、友達、鴻海、力積電、台塑；今天集中市場外資賣超較多的個股爲，中信金、日月光投控、開發金、台新金、兆豐金、永豐金、威盛、矽統、南茂、欣興。
今天集中市場外資投信較多的個股爲，日月光投控、聯電、台灣大、國票金、華新、鴻海、致茂、廣達、慧洋 - KY、中租 - KY；今天集中市場投信賣超較多的個股爲，宏碁、光寶科、玉山金、大聯大、聯強、宏致、京元電子、力成、冠德、漢翔。
今天集中市場自營商買超較多的個股爲，新光金、群創、台積電、金寶、友達、全新、國泰金、旺宏、兆豐金、永豐金；今天集中市場自營商賣超較多的個股爲，萬海、潤隆、長榮、敬鵬、亞光、TPK-KY、長榮航、興富發、長華 *、威健。
資深證券分析師簡伯儀指出，台股目前仍維持在 5 日線之上，而在中國大陸降準救經濟之後，鐵礦砂價格、銅價走強，原物料族群可望成另一重要多頭族群，也成為外資買超標的。
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