〈焦點股〉鈊象早盤重返千元 台股閃現16千金
鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-09-27 13:02
遊戲股王鈊象 (3293-TW) 本周法說會後股價走強，繼昨日大漲後，今 (27) 日早盤續攻，一度上漲 3.5%，最高來到 1025 元、重返千元大關，也讓台股再度出現 16 千金，但隨著大盤開高走低，鈊象盤中翻黑，千元得而復失。
鈊象擴張海外版圖帶旺營運表現，董事長李柯柱在法說會指出，今年光是海外授權收入就可以賺逾一個股本，且東南亞市場未來 2-3 年還有不錯的成長空間；歐洲目前上架產品已達 20-30 款，馬爾他、瑞典與希臘相繼取得線上博弈執照，明年則將進軍歐洲最大博弈市場英國。
鈊象 8 月營收 16.02 億元，再創歷史單月新高，月增 5.7%、年增 30.4%；營業利益 9.27 億元，月增 9.6%、年增 44.3%，稅前盈餘 8.09 億元，月減 13.8%、年增 11.3%，每股稅前盈餘約 2.88 元。
累計鈊象前 8 月營收 118.68 億元，同創歷史新高，年增 29.3%、營業利益 65.54 億元，年增 35.4%，營益率 55.2%，年增 2.5 個百分點，稅前盈餘 69.55 億元，年增 34.7%，每股稅前盈餘約 24.66 元。
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