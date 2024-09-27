〈焦點股〉鈊象早盤重返千元 台股閃現16千金

遊戲股王鈊象 ( 3293-TW ) 本周法說會後股價走強，繼昨日大漲後，今 (27) 日早盤續攻，一度上漲 3.5%，最高來到 1025 元、重返千元大關，也讓台股再度出現 16 千金，但隨著大盤開高走低，鈊象盤中翻黑，千元得而復失。

鈊象擴張海外版圖帶旺營運表現，董事長李柯柱在法說會指出，今年光是海外授權收入就可以賺逾一個股本，且東南亞市場未來 2-3 年還有不錯的成長空間；歐洲目前上架產品已達 20-30 款，馬爾他、瑞典與希臘相繼取得線上博弈執照，明年則將進軍歐洲最大博弈市場英國。