元太完成30億元綠色貸款 獲穆迪SQS2優秀永續發展評級

鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-09-11 18:53

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元太今 (11) 日宣佈，已成功完成籌集首筆 30 億元綠色貸款，是臺灣及亞太地區第一筆基於信用評級機構穆迪 (Moody’s Ratings) 出具第二方意見 (Second Party Opinion, SPO) 確認永續發展績效的綠色貸款。

元太表示，本筆綠色貸款資金將用於支持公司持續推動綠色永續產品的開發、研發電子紙產品技術與設計、擴大電子紙產品應用領域，打造低碳電子紙產品，推動綠色經濟與低碳技術發展。

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根據穆迪的評級報告，評定元太的永續品質評分（Sustainability Quality Score）為優秀等級（SQS2 Very Good），揭露該綠色融資對永續具顯著貢獻（Significant Contribution）；穆迪亦確認元太具能源使用效益的低碳電子紙產品符合《歐盟永續分類標準》（EU Taxonomy），對氣候變遷的減緩具有實質貢獻（Substantial Contribution）。