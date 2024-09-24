自民黨選舉周五登場 日本央行觀察家緊盯「這位候選人」

鉅亨網編輯林羿君 綜合外電 2024-09-24 16:12

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日本執政黨自民黨總裁選舉將於周五 (27 日) 登場，是決定下一位日本首相人選的關鍵選戰，日本央行觀察人士正密切關注這場選舉對貨幣政策前景的潛在影響，尤其是強烈主張保持寬鬆立場的高市早苗。

日本央行過去數十年仍時常承受政治壓力，在長期維持接近於零的利率水準之後，目前正在尋求政策正常化，以反映通膨的持續。

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高市還說「這是一個極其重要的時刻。加稅、抑制財政支出和收緊貨幣政策都是大忌。」

最新民調顯示，自民黨總裁選舉目前呈現三強鼎立之勢，9 名自民黨候選人的民調支持率由高至低為黨內大佬石破茂 (26%)、經濟大臣高市早苗 (17%) 及前日相之子小泉進次郎 (14%)。

但在表態為自民黨支持者的受訪者中，高市早苗以 29% 的支持率拔得頭籌，石破茂以 24% 居次，小泉進次郎則獲得 23% 的支持率。這顯示高市早苗在自民黨內部具有相當的支持基礎，而石破茂則在整體選民中表現較為突出。

雖然高市早苗是表現領先的候選人之一，但在周五選舉之前，尚不清楚誰將贏得競選。其他候選人均未強烈反對日本央行的政策正常化，這表明，如果其中之一獲勝，對日本央行行長植田和男不會造成什麼干擾。