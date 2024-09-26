以色列參謀總長：正在爲可能攻入黎巴嫩做準備

鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-09-26 09:01

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以色列軍方領導人周三（25 日）告訴軍隊，對黎巴嫩的猛烈空襲，是在為以軍可能對真主黨武裝分子發動地面行動做準備，目前各方正在做一系列外交努力，防止全面戰爭爆發。

據《路透》報導，以色列國防軍參謀總長哈勒維在以黎邊境對部隊說：「你們聽到了頭頂上的戰機聲，我們一整天都在打擊...... 這既是為你們可能進入做準備，也是繼續打擊真主黨。」

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以色列擊落了一枚飛彈，真主黨稱，這枚飛彈瞄準以色列最大城市特拉維夫附近的摩薩德（Mossad）情報機關總部。

黎巴嫩衛生部的聲明顯示，以色列周三擴大對黎巴嫩的空襲，至少 72 人死亡。

隨著黎巴嫩死亡人數不斷增加，成千上萬民眾逃離家園，世界各國領導人對以黎衝突迅速升級表示擔憂。

聯合國秘書長古特雷斯指出，必須不惜一切代價，避免全面戰爭，黎巴嫩不能成為另一個加薩。

美國國務卿布林肯表示，美方和其盟國正努力避免以色列與真主黨爆發全面戰爭。法國總統馬克宏也說，本周將派外交部長前往黎巴嫩。

三位以色列消息人士透露，法美兩國的努力尚未取得重大進展。

以色列駐聯合國代表達農說，以色列歡迎停火，並傾向於透過外交途徑解決黎巴嫩問題，但如果外交努力失敗，以色列將動用一切可以動用的手段。