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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：華航(2610-TW)EPS預估上修至2.18元，預估目標價為24.5元

鉅亨網新聞中心 2024-09-25 22:10


根據FactSet最新調查，共10位分析師，對華航(2610-TW)做出2024年EPS預估：中位數由2.03元上修至2.18元，其中最高估值2.5元，最低估值1.25元，預估目標價為24.5元。

市場預估EPS

預估值2024年(前值)2025年2026年
最高值2.5(2.5)2.020.58
最低值1.25(1.25)0.860.58
平均值2.13(2.08)1.420.58
中位數2.18(2.03)1.470.58

市場預估營收


預估值
(單位：新台幣千元)		2024年2025年2026年
最高值204,100,000211,883,700183,407,180
最低值185,993,760183,618,910183,407,180
平均值199,051,520197,487,930183,407,180
中位數202,210,000198,470,500183,407,180

歷史獲利表現

項目2023年2022年2021年2020年
EPS1.130.481.670.03
營業收入
(單位：新台幣千元)		184,816,790150,722,471138,841,403115,250,550

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2610/financials/ratios

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

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台股市場預估eps

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