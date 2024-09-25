美系客戶手機拉貨動能強 優群9月營收估續創新高

鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-09-25 20:26

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連接器廠優群 (3217-TW) 受惠美系客戶智慧型手機新機上市，帶動微型沖壓件出貨升溫，9 月營收可望超越 8 月，再創單月新高，第三季營收也將是單季最佳，毛利率可望挑戰 5 成水準。

優群總經理劉興義表示，觀察目前美系客戶拉或動能，並沒有感受到外傳的銷售不佳的情況，且除了新機外，上一代機種也持續拉貨，在新舊機種同步出貨下，今年微型沖壓件可望年增 3 成以上，由於毛利率較佳，也有助獲利表現。

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除了微型沖壓件外，優群利基型連接器 SO-DIMM 受惠 DDR5 的滲透率持續攀升，也貢獻營運表現。依照公司預估，第二季 DDR5 市場滲透率已超越 3 成，本季可望突破 4 成，到年底可望上看 5 成。

此外，優群也積極布局 CAMM(壓縮附加記憶體模組) 連接器，除了筆電外，也針對 AI 伺服器送樣，劉興義直言，雖然現階段 CAMM 用量還不大，但單價可能是目前 DIMM 產品的 10 倍。